Cuáles son los costos ocultos para comprar el cupo de u$s 200 por mes

Si bien la caja de ahorro en pesos y la tarjeta de débito son gratis por norma del Banco Central, las entidades cobran hasta u$s 25 por mes por el mantenimiento de una caja de ahorro en dólares. Y tener una es la condición que pone el BCRA para poder acceder al cupo de los u$s 200 por mes, ya que la operación debe hacerse por Home Banking. Se debitan los pesos de la caja de ahorro en pesos y se acreditan en la caja de ahorro en dólares. En caso de no tener una cajada de ahorro en dólares, sólo se puede acceder al cupo de u$s 100 por mes, que es lo máximo que se puede comprar por ventanilla.

En el caso de las cuentas sueldos, en muchos ocasiones está bonificada dentro del paquete de productos, o algunos piden que el cliente saque dos tarjetas de crédito bonificadas para acceder a la caja de ahorro en dólares sin costo.

Y para poder comprar los dólares en casas de cambio online, o en sociedades de bolsa, que lo venden mucho más barato que los bancos, también es condición necesaria tener una caja de ahorro en dólares.

En la web del BCRA hay una tabla de comisiones donde se comparan los distintos paquetes de productos en los diferentes bancos. Por lo general, las entidades públicas suelen tener precios más accesibles que los privados.

Los costos bancarios

Pero la disparidad que hay por el mismo producto es abismal. Uno de los bancos líderes cobra $ 560 mensuales por tener una cuenta corriente, que pasará a costar $ 750 con el aumento de comisiones desde enero, lo que implica una suba del 30%.

Por otro lado, cobra $ 3100 por la renovación anual de la tarjeta de crédito internacional, que pasará a $ 3900. En este aspecto, la diferencia de precio entre un banco y otro es abismal, según se desprende del régimen de transparencia que publica el Central.

Mientras el más barato es el Banco Nación (BNA), con $ 1026, seguido por el Provincia con $ 1475. En el otro extremo llegan a cobrar hasta $ 4500, por lo que la diferencia entre la entidad más económica y la más cara es de hasta cuatro veces por el mismo producto.

El mantenimiento de cuenta de una tarjeta de crédito subirá de $ 170 a $ 220 por mes. Por lo tanto, si se le suma el gasto por renovación anual, en caso de que no se lo tenga bonificado por tener cuenta sueldo o por altos consumos, el costo mensual de tener un plástico pasa a ser de $ 545 por mes.

Siempre que se trate de una tarjeta de crédito básica internacional, porque si se quiere la VIP, la más cara de todas, pasará de $ 11.600 a $ 15.300 por año, Por lo tanto, si se le suma los $ 200 de mantenimiento mensual, pasa a costar $ 1490 por mes.