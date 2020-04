Cuáles son los 15 puntos que exigen los bancarios para abrir sucursales y sumar más servicios

Mientras el Banco Central (BCRA) busca que el sistema financiero vuelva a funcionar casi con normalidad, los empleados bancarios exigen medidas que consideran básicas para seguir sumando actividades que les permita volver a las tareas sin exponerse al riesgo, en medio de la pandemia de coronavirus.

Anoche, el gremio La Bancaria reclamó una reunión en el Ministerio de Trabajo con representantes del Banco Central, la Anses y los dueños de los bancos para definir cómo será el esquema de regreso, luego de que desde la autoridad monetaria se anunció que el lunes 13 abrirán los bancos para ampliar la operatoria.

Pero qué exigencias mínimas plantea el gremio. Entre otros puntos reclaman que todos los bancos y todas las sucursales abran al público para el pago a jubilados, pensionados y planes sociales para así descomprimir las largas colas que se dan en algunos puntos.

El titular del gremio, Sergio Palazzo, alertó en diálogo con El Cronista que si los bancos quieren trabajar con horarios extendidos debe ser con turnos rotativos, ya que los cajeros no pueden atender al público más de 5 horas por el stress y errores que podrían generar estas tareas.

Elevó su queja respecto al accionar del Central por mostrar una "dinámica de constantes cambios, modificaciones horarias de atención, y que ello conlleva a que numerosa cantidad de personas acudan a sucursales o unidades de negocios, haciendo esto imperioso la puesta en práctica de un protocolo en salvaguarda de la salud".

El secretario de prensa de la Asociación Bancaria, Eduardo Berrozpe precisó que "el pago se está concentrando en ciertas sucursales y esto genera mala atención".

Berrozpe denunció además que "en algunos bancos no se están cumpliendo las medidas de la emergencia", como por ejemplo "no se respetan las distancias entre las personas".

"Los trabajadores asistimos a trabajar cuando se nos convoca, asumiendo horarios extendidos con gran esfuerzo. No pueden decir que no atendimos al público", remarcó y señaló que el problema "no parte desde los empleados", indicó.

En resumen, los bancos piden 15 puntos que expondrán en la reunión:

1. Ingreso restringido del público relacionado a la capacidad operativa de la unidad, con un espacio interior de espera igual o menor al número de puestos activos, siempre respetando la distancia de seguridad sanitaria entre los clientes, de éstos en relación a los trabajadores, así como entre los propios trabajadores.

2. Limpieza y desinfecciones, herramental en uso cada una hora, que coincidirá con el “turno de lavado de manos” del trabajador a cargo del puesto donde se realiza la tarea.

3. Aireación del inmueble.

4. Limpieza total de pisos como lo recomienda la OMS (dos trapeados) antes del inicio del ingreso del público y personal.

5. Provisión de elementos de protección individual a saber: alcohol en gel, barbijo, jabón líquido antibacterial y guantes.

6. Colocación de separadores/mamparas que protejan tanto al trabajador como al usuario, estableciendo una barrera física a la posibilidad de contagio vía expulsión de gotas.

7. Provisión de una unidad por puerta de acceso de detectores de temperatura, tanto para control del personal propio, de seguridad, y del público al ingreso al local.

8. Guarda estricta del distanciamiento interpersonal, tanto de trabajadores como de usuarios a la distancia mínima 1.50 mts. en ámbitos ventilados, y 2 mts. en los cerrados como lobbies y puestos de caja.

9. Señaladores de sentido de circulación interna.

10. Disposición mínima de dos trabajadores afectados a la seguridad interna por casa bancaria.

11. Curso presencial o a distancia sobre manejo y utilización de los elementos asignados.

12. Instrucción a las autoridades y seguimiento de los responsables de cada área para que reduzcan al mínimo indispensable la presencia de los trabajadores en los lugares de trabajo.

13. Campaña de afiches, señaladores, propaganda en medios tendientes al uso racional de las tecnologías a distancia (homebanking, punto efectivo, depósitos por TAS, bolsines, renovación de PF, transferencias electrónicas, etc.).

14. Conformación urgente de los comités mixtos de seguridad previstos en los acuerdos paritarios para la actividad con integración en los mismos de la representación gremial.

15. Mantenimiento estricto de las licencias por personas de riesgo y por cuidado de hijo en edad escolar.