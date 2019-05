Cuál es el plan de Alberto F. para el mercado de capitales y quién lo hará

"No es casual que el dólar y el riesgo país hayan bajado y que los bonos subieran", se alegra Alberto Fernández sobre lo ocurrido en el mercado luego de conocerse su candidatura presidencial, que admite que hasta a él mismo lo sorprendió. No obstante, desde que se conoció la noticia pasaron por su departamento desde el presidente del HSBC, Gabriel Martino, hasta del J.P. Morgan, mientras que con los fondos de inversión más importantes del mundo se reúne a menudo y les llevó tranquilidad de que no se piensa en un cepo cambiario ni en un default. "No por nada los mercados se comportaron como se comportaron", dice junto a su perro Dylan (lo llamó así en honor a Bob Dylan), que ahora tendrá cría.

Matías Kulfas y Cecilia Todesca son los dos economistas con los que más habla Alberto Fernández. Guillermo Nielsen es su hombre de cabecera para lo que es reestructuración de deuda, pero hay un cuarto economista, que fue presidente interino del Banco Central en 2010 y actualmente es presidente del Banco de Tierra del Fuego. Miguel Pesce, de él se trata, es quien está trabajando junto a Alberto desde un punto de partida: hoy no hay en la Argentina un mercado de capitales, y consideran que esta es condición necesaria pero no suficiente para que los argentinos inviertan localmente. "El otro punto es que nos desvivimos por atraer la inversión extranjera cuando los argentinos tienen en el exterior activos financieros por u$s 300.000 millones. El tercero más complicado es conseguir dar liquidez en dólares a esas inversiones sin afectar la balanza de pagos y sin que el riesgo sea asumido por el Estado", detalla Pesce a El Cronista, quien hace hincapié en la necesidad de desarrollar el mercado de capitales en la Argentina para potenciar su desarrollo.

El punto de partida, propone Pesce, es que el Congreso autorice al Banco Central (BCRA) a adelantar dinero a fideicomisos de inversión que tengan como garantía recursos depositados en un trust conformado con dólares o activos líquidos en esa moneda. Los residentes argentinos que cuentan con dólares podrán depositarlos en el trust como garantía y con ello obtener un préstamo en pesos de un fideicomiso que, por este sistema, está autorizado a recibir un adelanto del BCRA. Dicho préstamo sólo puede ser utilizado para la compra primaria de obligaciones negociables (ON) que tengan por objeto fundamental la realización de inversiones reales: "Existen mecanismos simples para asegurarse que los pesos vayan específicamente a construcción o la compra efectiva de maquinaria", advierte.

El BCRA recibirá por el adelanto en pesos un interés igual a los que percibe por la inversión de sus reservas, que es lo mismo que obtendría si alguien le vendiera dólares requiriendo pesos para invertir localmente. Dicha renta es equivalente a la que produzcan los activos depositados en garantía en el trust. Los inversores podrán en cualquier momento pagar su deuda con el fideicomiso liberando la garantía del trust, recuperando sus dólares. O, al momento de cobrar el principal de las ON, devolver los pesos y también liberar las garantías pari passu. Como los dólares están en garantía en el trust, la devolución de los pesos aportados por el BCRA liberará los dólares correspondientes no habiendo diferencias de cambio entre el momento de constitución de la operación y el rescate de la garantía. Al tratarse de una garantía, cumplida la obligación, automáticamente se libera. En cuento a los intereses logrados a través de la ON, si se desea dolarizarlos, se podrá hacerlo a través del mercado al tipo de cambio.

Este procedimiento permite, para Pesce, que quien cuente con moneda extranjera y quiera invertir en pesos pueda rescatar los dólares que originalmente aportó en la medida que cuente con los pesos que le fueron prestados, sin verse afectado por las variaciones de tipo de cambio. Un ejemplo podría ser un proyecto de compra de maquinaria o construcción, donde una empresa decide financiarse mediante una ON. El colocador de la ON podrá a su vez constituir el trust y el fideicomiso que recibirá el adelanto del BCRA para aquellos inversores dolarizados.

Depositados los dólares en el trust, el colocador solicitará al BCRA que adelante los pesos al fideicomiso, que serán prestados a los inversores para la adquisición de las ON. Con ese dinero la empresa llevará adelante la compra de maquinaria o construcciones. Asimismo, se evitan por este mecanismo los efectos disruptivos del ingreso y egreso en el mercado de cambios de las inversiones dolarizadas, con sus consecuencias sobre el tipo de cambio.