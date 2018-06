¿Cuál es el peso real de la salida de dólares por turismo?

El rumor sobre un eventual impuesto a la compra de pasajes y hoteles en el exterior inundó hoy los mercados. Desde el Ejecutivo no hubo una desmentida oficial, aunque el supuesto proyecto fue negado en off the record por altas fuentes del Gobierno.

Lo que está en debate es cuánto aporta al déficit externo la balanza turística. Y desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo cuestionan la forma en la que se contabilizan los gastos de turismo exterior.

“Cuando una familia se va de viaje al exterior puede gastar u$s 10.000 entre pasajes y alojamiento y un 30% más entre comidas y excursiones. Pero el gasto suele ser mucho mayor, ya que si se compran un celular para cada miembro de la familia, ¿eso corresponde a turismo o a compra de electrónica?”, se pregunta Fabricio Di Giambattista, presidente de la Federación, que encargó al Observatorio Económico de Agencias de Viajes de Argentina un estudio para medir el impacto real de los egresos de divisas por turismo.

De ese estudio, hecho con encuestas a viajeros internacionales argentinos y clientes de agencias de viajes de Buenos Aires a los que se les consultó sobre la modalidad y el tipo de gasto realizado durante su viaje, se desprende que el 33% de los egresos corresponde a aspectos que no son estrictamente turísticos

Específicamente, se preguntó sobre la composición del gasto realizado durante el viaje, los bienes más demandados durante la estadía en el exterior y su forma de pago. Y los resultados muestran que los bienes que tuvieron mayor peso en el gasto no turístico fueron indumentaria e informática, con una participación del 33% y del 22% en el total de las compras no turísticas. Les siguen insumos, telefonía y otros bienes de electrónica. Dentro de la categoría de gastos turísticos se incluyeron los gastos de alojamiento, pasajes, gastronomía, espectáculos y transporte.

¿Turismo?

“¿Por qué los pagos realizados por comercio electrónico, tales como la compra de bienes por empresas como Amazon, eBay, el pago de servicios audiovisuales por streaming como Spotify y Netflix, además de las adwords de Google, que muchas empresas argentinas utilizan para promocionarse en el buscador, están incluidos dentro de gastos de turismo?”, se vuelve a preguntar Di Giambattista, quien se pone contento por que ahora el Banco Central reconozca que el 17% del total corresponde a e-commerce.

Servicios de setraming engrosan la cuenta de divisas por turismo

Comenta que estuvieron reunidos con los encargados de diseñar y preparar los informes estadísticos de la autoridad monetaria para alertarlos sobre este tema: “En el Banco Central estaban muy interesados en trabajar en conjunto, así que vamos a llevarles estos informes para que puedan ver el impacto que tiene cada uno de los ítems y que puedan desglosarlos correctamente, o cambiar la denominación y, en lugar de poner ‘viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta’, puedan agregar también el rubro de e-commerce, o dividirlo en dos”.

Además, el directivo se queja que en la balanza turística Argentina sale desfavorecida, porque muchos extranjeros que quieren pagar con tarjeta en el país no pueden hacerlo porque a muchos comercios del interior no les funciona el posnet, no lo tienen, o ponen excusas para que les paguen en efectivo, y eso no se computa.

Lo que buscan, explica, es tener un buen diagnóstico para que el turismo deje de tener una consideración negativa asociada a la fuga de divisas y empiece a tener una positiva, ya confían que con este nuevo tipo de cambio se acercarán cada vez más turistas al país.

Aseguran que la mejora en la cuantificación del turismo en el MULC permite realizar un mejor monitoreo de la actividad del sector y evitar que se sigan replicando los prejuicios que pesan sobre la salida de divisas.