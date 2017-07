Cuál es el combo que hace saltar al dólar

El dólar superó la barrera de los 17 pesos y fue más allá. Con nueve alzas consecutivas sobre sus espaldas, la divisa ya sumó 50 centavos en lo que va de la semana y terminó el miércoles en los $ 17,40. Como un deja vu, la atención del mercado y de los argentinos vuelve a direccionarse hacia el mismo billete que, hasta hace pocos días, se criticaba por su baja cotización.

Analistas y economistas consultados por Cronista.com coincidieron en que existen factores estacionales que apuntalaron la suba de la moneda, como la pobre liquidación de divisas por parte de los exportadores, la demanda de billetes que genera las vacaciones de invierno y los aguinaldos que se vuelcan al dólar como inversión.

La paranoia argenta

Miguel Boggiano, economista y CEO de Carta Financiera llamó a dejar de lado "la paranoia argenta" respecto a la cotización del billete y recordó que el dólar “es un activo financiero” por lo que planteó que la suba que muestra “es normal”.

“No me llama la atención la suba. Si me llamaría la atención si mañana sale $ 20, me llamaría la atención si avanza 10% en un día o 5%. Los movimiento del 1% diarios son normales de un activo financiero”, analizó. Y remató: “El BCRA estaba deseando que alguien se pusiera a comprar los dólares”.

Remarcó además la existencia de cierta inconsistencia entre “lo que hace el Central y lo que hace el Ministerio de Hacienda”.

“El atraso cambiario hace que a la Argentina le cueste exportar. En principio esta suba que vemos debería ayudar un poco ahora lo de un traslado o no a los precios habrá que verlo”, dijo.

Expansión monetaria

Por su parte, el economista Javier Milei atribuyó la fuerte suba de la divisa a que semanas atrás “el BCRA debía enfrentar vencimiento por u$s 550 millones de los que solo esterilizó el 80% y el resto los soltó a la calle”.

“Son u$s 110 millones a los que hay que sumar que el Central tuvo que girar dinero al Tesoro comprendido dentro del programa de asistencia. Todo esto expandió la cantidad de dinero y expandió la base monetaria en un 21% en una semana”, alertó. Advirtió además que a ello se sumó un combo de “exportadores que no liquidaron” y “el despiole político” que hizo que caiga la demanda de dinero.

En cuanto al accionar que debería adoptar la autoridad monetaria, opinó que el BCRA debería “levantar la tasa de interés para sacar pesos del mercado hasta recomponer la cantidad de dinero a niveles similares a los de octubre. Unos u$s 784 millones es el nivel que tiene que llegar el dinero por suba de tasas y recién ahí si no baja tiene que vender dólares, porque si lo deja correr es peor el remedio que la enfermedad”.

Dolarización de carteras

Para el analista Christian Buteler, “claramente la suba del dólar muestra que comenzó la dolarización de carteras” y coincidió con Milei en que el BCRA no está mirando de brazos cruzados, lo que queda demostrado con la decisión de la autoridad monetaria “intervenir vendiendo Lebacs en el mercado secundario a mayor tasa”.

La mira en las Lebac

En este sentido, Mauro Mazza, economista de Bullmarketbrokers, planteó que el mercado “necesita tasas de Lebac que suban en el secundario arriba de REPO (26,5%) para comenzar armonizar esto”. “Argentina es la que más le está pegando la fuerte caída de los bonos emergentes, especialmente los bonos de mayor plazo. Está muy sensible la plaza”, analizó.

“Lo que tiene que hacer el BCRA es no salir a frenar la tasa. Si hoy el BCRA sale a vender en contado dólares, hace un desastre que puede terminar en corrida. La última corrida, la de febrero-marzo del año pasado, la frenaron subiendo la tasas y ahora deben apuntar al stock y no al flujo. Lo mejor es que el Central no se meta, porque si empieza a vender le van a tomar el gusto. Vender dólares no cambia expectativas, lo que las cambia es la tasa. Dame 100 puntos más en Lebacs y te vendo todos los dólares”, graficó.

Pánico y sobrerreacción

Santiago Herrera, trader de futuros, opinó que en la suba del billete “hubo parte de esta suba por pánico y una sobrereacción, pero tampoco se vieron nunca niveles importantes en la oferta”.

“Al mismo tiempo se dio la suba de la soja y del tipo de cambio, lo que creo le va a dar motivos para apurar las liquidaciones de soja, así que creo que en algún momento la venta va a aparecer. El otro aspecto que podría analizarse es si hay capitales saliendo o no de acciones y tomando ganancias del Merval que subió 25% en dólares en lo que va del año”, precisó aunque detalló que el Merval “medido en dólares está prácticamente la mismo nivel que previo al anuncio del no-emergentes”.

Mejor ahora

En este sentido, Juan Manuel Palacio, operador y analista financiero, reconoció que a muchos “se asustan un poco porque de 16 a $ 17 subió rápido”, pero señaló que para el Gobierno “es mejor que se acomode ahora en ese nuevo escalón y no en la semana previa a las PASO”.

“El presupuesto habla de un dólar promedio de $ 17.92, arrancó a $ 16 y debería cerrar cerca de $ 20 en diciembre y colocarse a mitad de año en los $ 18”, pronosticó. Sin embargo, puso en duda que la divisa toque los $ 20 “salvo que le vaya muy mal al Gobierno en octubre”.