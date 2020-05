Cronista FastForward: La última semana para solucionar el tema de la deuda recalienta al dólar

Quedan apenas siete días para llegar a la fecha limite del 22 de mayo para evitar que el país vuelva a caer en default por novena vez en su historia.

Siguen las conversaciones con los acreedores y el Gobierno para llegar a un acuerdo. Mientras el reloj sigue contando, aun las puntas siguen lejos y no hay un entendimiento final.

Los acreedores estarían pidiendo que, desde el lado económico, la oferta haga que el precio actual de los bonos se ubique en niveles de u$s 58 a u$s 60. Por el lado del Gobierno, se cree que no estarían dispuestos a ofrecer ninguna propuesta que supere los u$s 48.

En el medio, y para agregar volatilidad, la Provincia de Buenos Aires entró en default. Luego de no lograr un acuerdo con los acreedores privados y postergar las negociaciones hasta el 26 de mayo, al vencer el período de gracia para abonar el pago de dos bonos por u$s 113 millones -que tenía tiempo hasta ayer de realizar-, PBA entró formalmente en default.

Esta decisión de la Provincia podría ser vista como una amenaza a los tenedores de la deuda nacional, ejerciendo mayor presión para que los bonistas finalmente acepten la oferta.

Desde el lado monetario, sigue habiendo importantes inconsistencias

Hay varios factores que están afectando al tipo de cambio y que hacen que la inestabilidad cambiaria continúe. Por un lado se observa que el peso argentino oficial se devalúa mucho menos que sus pares de la región.

Hay una devaluación promedio del 30% en lo que va del año de las monedas de la región contra un 11% del peso. Incluso hay que contemplar que, a diferencia de los demás países, argentina esta al borde del default y con una situación económica mucho más débil.

El Banco Central (BCRA) sigue vendiendo reservas por mas de u$s 500 millones en los últimos 20 días. Pierde reservas en una época en la que, por la liquidación del agro, debería acumular entre u$s 800 y u$s 1000 millones.

Pese a la venta de reservas, la brecha sigue subiendo. El dólar blue toca máximos históricos por encima de los $138 a la vez que hay un crecimiento de la brecha cambiaria del 80% entre el contado con liquidación y el dólar oficial .

Hay una disparada de la emisión monetaria para financiar el estancamiento económico producto del coronavirus , lo que puede generar mayores inestabilidades cambiarias. Van casi 5% de emisión del PBI en los últimos 12 meses y va a seguir creciendo. Para corregirlo hace falta un mix de reducción de déficit primario y financiamiento genuino (deuda en el mercado de capitales).

El mercado esta cerrado y no se avanza con el tema de la deuda. Además se extiende la cuarentena y los últimos datos sobre los contagios son los peores desde que se inició la cuarentena. Llega el invierno y ese es un tema preocupante. Cuanta más cuarentena, menos actividad, menos ingresos tributarios y mayor emisión. Esa mayor emisión tendrá impactos en la inflación y en el dólar.