Cronista Charts: que piensa el mercado sobre la deuda en dólares de PBA

El escenario base trazado por el FMI reafirma la idea de mantener el sesgo defensivo en las posiciones de bonos en dólares y teniendo en cuenta dicho planteamiento, los analistas de Criteria replicaron la misma estrategia para la deuda en dólares de la Provincia de Buenos Aires, privilegiando el bono Par provincial que provee protección relativa frente a un escenario adverso.

"Además, el bono es corto y vence en junio de 2019, dentro del plazo del acuerdo con el FMI y el actual gobierno provincial”, remarcaron.

Según el informe, la deuda en dólares bonaerense mantiene interés relativo por su premio sobre los bonos soberanos, y una mejor salud fiscal respecto al Estado Nacional aunque como contrapartida, la liquidez es menor y por lo tanto sugieren tomar esta idea para una porción menor de una cartera adecuadamente diversificada.

Entre los argumentos que fortalecen una visión constructiva por parte de los analistas de Criteria se destacan que, según últimos datos del primer semestre, la Provincia de Buenos Aires alcanzó un superávit primario de $11.700 millones contra un déficit de $8.279 millones en 2017, mientras que el déficit financiero cayó de $16.923 millones a $2.183 millones en los primeros seis meses de 2018.

“Los ingresos totales crecieron 36,20% contra gastos que lo hicieron al 27,30%, según datos oficiales, lo que le facilitó al distrito más populoso el equilibrio (y superávit) en cuentas públicas que el Gobierno nacional aún no ha conseguido y se propone en 2019. Además, en términos de deuda, el stock total bajó a u$s 12.500 millones desde los u$s 13.650 millones a finales de 2017 como resultado de la devaluación. La relación deuda a producto bruto se ubicaba a fines de marzo en 6,9%, un leve incremento de 90 pbs respecto al inicio de gestión pero relativamente bajo en relación al promedio de 9,4% entre 2007 y 2011”, comentaron los analistas de la compañía.