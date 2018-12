Cronista Charts: por la fuerte baja, caen las posiciones especulativas en el petróleo

La fuerte caída del petróleo y su elevada volatilidad han impactado fuerte en las posiciones que mantienen los grandes fondos de inversión en ese activo.

Juan Cruz Lekovic, analista de Delphos Investment, remarca que se ha visto un desplome en el “open intereses” de los contratos abiertos del petróleo, es decir, la cantidad de contratos abiertos de posiciones especulativas en el mercado.

“En el largo plazo, los precios convergen con los fundamentos y el crudo WTI es una muestra más de ello. Lo que se ha observado en dicho commodity es una suba de precio que comenzó en junio 2017 haciendo máximos en octubre 2018. Ello impulsó fuertemente la producción en EEUU, aumentando la oferta incluso por encima de los recortes que proponía la OPEC, 'inundando' de petróleo al mercado”, recueda Lekovic.

El analista de Delphos Investment sostiene que el mercado de commodities es uno de los que más se acerca a la competencia perfecta, por lo que este fuerte aumento de la oferta iba, inevitablemente, a presionar a la baja el precio.

La fuerte baja evidenciada en los últimos 45 días se explica desde los fundamentos y desde el fuerte desarme de posiciones especulativas (es decir, compradores de petróleo que no pertenecen al sector de Oil and Gas) cómo se observa en el gráfico.

“Creemos que el valor 'clave' del WTI está en la zona de u$s 50 por barril, ya que allí se encuentra el valor break-even de los pozos no convencionales de EEUU. Este nivel es el valor que los hace rentables y empuja a aumentar la producción. En la búsqueda de un equilibrio, vemos al crudo fluctuando entre los u$s 40 y los u$s 60 por barril", afirma el analista.