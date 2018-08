Cronista Charts: oportunidad de trading con bonos soberanos en dólares

Tras la escalada del riesgo país, se presentan oportunidades de trading dentro de la misma curva soberana, siendo los bonos cortos en moneda dura una buena alternativa para estar posicionados en dólares y con un menor riesgo de duration.

Leonardo Faner, sales & trading de Argentina Valores destaca que el diferencial entre el rendimiento de ambos bonos se ubica actualmente en 1,9% en favor del AY24, es decir en su nivel máximo histórico desde que ambos bonos conviven.

“Considerando que la duration del Bonar 20 (AO20) es 1,9 mientras que el Bonar 24 (AY24) es 2,5, creemos que no se justifica ese spread y con algunas señales de certidumbre respecto al programa financiero del año que viene, este podría volver a niveles más normales”, afirma Faner.

Por otro lado, desde Argentina Valores afirman que el AO20 es susceptible de venderse en corto (aunque la liquidez es escasa), por lo tanto, no hace falta ser tenedor del bono para realizar la operación.

“Si, por ejemplo, el spread volviera a los niveles promedio de las últimas 50 ruedas por una baja del rendimiento del AY24, esto implicaría un incremento en su precio de 1,75%. Si lo mismo ocurriera, pero por un incremento del rendimiento del AO20, el mismo sufriría una baja de 1,3%”, describe.

Por último, Faner destaca que el Bonar 24 tiene un mayor flujo de intereses y capital de acá a la finalización del mandato de este Gobierno. “Pagará u$s 29 por cada u$s 100 de valor nominal, mientras que el AO20 sólo tiene intereses por u$s 12 por cada u$s 100 nominales”, apunta.