Cronista Charts: nuevos datos robustecen la apuesta al carry trade en el período pre-electoral

El BCRA publicó su último informe de política de monetaria, en el que queda de manifiesto un ajuste relevante en las cuentas externas que contribuye al equilibrio financiero al mejorar la posición técnica en dólares del país.

Para los analistas de Criteria, nuevos datos robustecen la apuesta táctica al peso en el periodo pre electoral ya que en los últimos meses se ha visto una marcada caída en la volatilidad cambiaria.

“Desde octubre el peso se ha mantenido relativamente estable, gravitando (e incluso perforando) el piso de la banda de no intervención con las consiguientes compras de dólares por parte del BCRA, que le permiten consolidar la posición de reservas internacionales a medida que interviene”, afirmaron desde Criteria.

Según los últimos cálculos del BCRA, una depreciación nominal superior al 100% en el tipo de cambio ha traído resultados inmediatos en la cuenta corriente.

“El déficit que venía de niveles anualizados del 6,6% del PIB en el tercer trimestre, cierra el año cerca del 1,2% sobre PIB, una mejora tan sustancial como intempestiva. El saldo de bienes pasó de déficit de u$s 1.275 millones en abril a superávit de u$s 1.116 millones en diciembre, lo que el BCRA define como una reversión “inédita” en los últimos 26 años. Incluso la balanza de intercambio automotriz que drenó u$s 4.500 millones en 2018, fue levemente positiva en diciembre. Por otro lado, la corrección también ajustó servicios, mayoritariamente gastos de turismo emisivo, y la formación de activos externos. Las compras de divisas cayeron de un promedio diario de u$s 160 millones en el T3 a U$S 38 millones a finales de año (-76%)”, comentaron los analistas de la compañía.

En este sentido, en el informe de Criteria remarcan que la inversión táctica en pesos requiere un monitoreo constante de variables y que la misma encuentra en marzo como un horizonte de inversión razonable.

“La maduración de la estrategia a finales del primer trimestre se explica por un aumento esperado en la volatilidad a posteriori, allí donde el calendario pondrá a prueba la oferta existente de dólares, que deberá compensar una demanda que podría irritarse y acrecentarse a la luz del escenario electoral. El resultado de esta puja es aún incierto”, afirmaron desde la compañía.