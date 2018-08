Cronista Charts: datos que anticipan que la deuda emergente continuará bajo presión

Luego de años de reducción del deficit fiscal durante la administración Obama, la llegada de Trump ha definido un cambio de tendencia exigiendo que el Secretario del Tesoro tenga mucha más presencia en el mercado mediante la colocación de nuevas emisiones de deuda.

Como se puede observar en el gráfico, en los trimestres que se registran mayor volumen de emisión de deuda (barras azules), el rendimiento de los bonos sube (línea gris oscura), dado que el mercado exige mayor premio.

Según Norberto Sosa, Director de Invertir En Bolsa y Marco Valenti, Economista Jefe, “después de un segundo trimestre de bajo nivel de emisión, el segundo semestre luce exigente con una emisión potencial de u$s 769.000 millones, frente a un primer trimestre en los que se emitieron u$s 560.000 millones y un segundo semestre del año pasado con u$s 471.000. Adicionalmente, no debe olvidarse que la FED sigue con su programa de reducción de activos de u$s 50.000 millones mensuales, de los cuales u$s 20.000 millones son activos de agencias y u$s 30.000 de bonos del Tesoro”.

En este contexto, desde IEB señalan que “la deuda emergente continuaría con un clima adverso, por lo que no debería descartarse mayores presiones sobre los CDS. Ante esta situación, es bienvenido que Argentina haya anunciado una nueva estrategia para la eliminación de las Lebac, así como también sería importante toda noticia tendiente a reforzar el programa financiero 2019”.