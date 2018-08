Cronista Charts: actualidad de la producción de YPF y el potencial de las acciones en el mediano plazo

Una de las empresas que mayor atención se lleva en el mundo de los mercados financieros locales es YPF, siendo esta la petrolera de bandera argentina. Sin dudas que es una de las compañías que peor performance en términos de dólares ha tenido en los últimos años. Tal pobre evolución le deja a la compañía un potencial interesante para los próximos años y resulta interesante analizar la actualidad financiera y de producción de la misma.

Los analistas de Delphos Investement han elaborado un análisis sobre la producción anualizada de Gas y Petróleo, desagregado en convencional y no convencional, de YPF desde diciembre 2006 a junio 2018. “En el gráfico se pueden ver 4 curvas con colores diferentes y con sus respectivas referencias, dentro del cual se puede apreciar la evolución, por ejemplo, de cómo el Gas no convencional le ha ganado terreno al convencional, llevando dicho recurso a valores cercanos a sus máximos niveles de producción. En el petróleo, si bien el no convencional está ganando relevancia, todavía tiene mucha menos ponderación que la extracción convencional. aclaran que la unidad de medida es en miles de barriles de petróleo equivalentes por día”, señalan los analistas de Delphos.

Además, aclaran que en el eje derecho y en línea amarilla hemos graficado el precio promedio mensual en dólares de la acción de YPF y cómo fue evolucionando.

Desde la compañía señalan que han elegido este gráfico porque, y a pesar de que los balances de ayer no pudieron superar los consensos del mercado (en términos de ventas, EBITDA e ingresos neto), como puede observarse, la producción upstream de YPF comienza a esbozar una recuperación.

Mirá también El Merval modera su avance a media sesión Los papeles de Macro y Aluar registran las alzas más importantes. En Wall Street, los ADRs de Telecom Argentina encabezan los ajustes. Los bonos ajustan posiciones.

“Junto con la caída de la deuda financiera neta del orden de 360 millones de dólares aproximadante, resultaron ser los dos puntos más relevantes de la presentación al segundo trimestre de 2018. De la deuda, decir que Petrobras viene con un proceso de desapalancamiento desde mediados de 2014, lo que les ha permitido a sus accionistas recuperar mucho valor”, destacan desde la compañía. Finalmente afirman que si YPF lograse comenzar el mismo proceso, hay terreno por recorrer.