Cronista Charts: acciones argentinas al ritmo del Riesgo País

Las bolsas emergentes viven un 2018 para el olvido, con una caída acumulada de 6,7% y un hundimiento de 15,6% desde el máximo de enero. Las acciones argentinas no sólo no fueron la excepción, sino que sufrieron por demás debido a factores idiosincráticos. La corrida cambiaria iniciada a fines de abril y el severo deterioro en la confianza de los inversores fueron implacables. Los activos locales no han podido escapar a dicho escenario de debilidad.

El derrotero de la renta variable se encuentra estrechamente vinculado con la dinámica de los bonos en dólares argentinos.

Sobre este punto, Nery Persichini, Gerente de Inversiones de GMA Capital agrega que “la conexión ocurre a través del riesgo pais".

"El sobrecosto argentino para tomar deuda a 10 años por encima del costo de financiamiento de Estados Unidos es una variable fundamental por dos razones. Por un lado, habla de la confianza de los inversores en el mercado financiero en general. Por el otro, el riesgo país es un componente central en la tasa de descuento a la que se actualizan los flujos de fondos proyectados de las compañías y que, en definitiva, determinan las valuaciones de las empresas y el valor de las acciones”, .

Además, el Gerente de Inversiones de GMA Capital destaca que a la luz de esta relación, el máximo de la bolsa local coincidió prácticamente con el umbral mínimo de 350 puntos básicos alcanzado por el riesgo país entre fines de 2017 y principios de este año. “Luego, la corrida cambiaria y la crisis de confianza aceleraron la caída de los bonos y dispararon el diferencial de riesgo argentino hasta los 600 puntos básicos. Actualmente, la estabilización del tipo de cambio y la normalización de las condiciones financieras colaboraron para que el spread local recortara hasta la zona de 570 bps”.