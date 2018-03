Crisis petrolera: gremialistas advierten por la estabilidad de 5000 puestos de trabajo

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, alertó que se perderán hasta 5.000 puestos de trabajo si finalmente no se soluciona la crisis petrolera que afecta a las provincias del sur del país.

En ese contexto, Ávila solicitó al Gobierno que subsidie el petróleo que se extrae en Chubut.

“(Desde el sindicato) no buscamos otra cosa que no estén haciendo en otras provincias, si a ellos se les garantiza un barril a 68 dólares lo mínimo que estamos pidiendo es que nos garantice un barril de exportación”, remarcó el secretario en diálogo con la radio La Once Diez.

"El petróleo que se extrae en Chubut es más pesado, hay una diferencia de u$s 3 o u$s 4 cuando uno lo lleva a una refinería, pero no la diferencia de u$s 14 o u$s 16 de ahora; el de Neuquén que se mantiene a u$s 68 dólares y el de Chubut a u$s 54”.

En esta línea, reconoció que la diferencia en los precios “no la podemos explicar”.

Asimismo, reclamó que “hemos intentado por todos los medios que el Gobierno nos explique... la única explicación que le encuentro es que ahí hay socios del Gobierno que son empresas norteamericanas multinacionales.

“Pareciera ser que hoy se le da una garantía de estabilidad de trabajo que no tienen ni en su propio país de origen”, detalló.

“En los últimos diez años, el Gobierno Nacional retiró de la Provincia de Chubut 9 mil millones de dólares por la exportación del crudo, el barril llegó a estar a u$s 150 y el corte era a u$s 60, u$s 60 se le daba a las operadoras y el resto se lo quedaba el Gobierno con las retenciones para ayudarnos cuando surgieran estos problemas”, puntualizó.

Agregó que “el Estado cambió y ahora dicen que no tienen plata y que no van a hacer nada”, sobre esto se preguntó: “¿Por qué lo hacen en Neuquén?”.

Detalló que la problemática continua y está afectando a los trabajadores: “Hoy hay tipos parados, no estamos en contra de las ocho horas de trabajo, estamos obligados a hacer horas extras por estos señores, ellos no llevaron a vivir a los campamentos, si pudiéramos trabajar ocho horas e irnos a la casa tranquilos para nosotros sería un beneficio”.

“Pero, cuando el petróleo sube, tomar menos gente y pagar horas extra es un negocio, nosotros no podemos trabajar horas extras y no cobrarlas”, subrayó.

En sintonía con lo anterior, remarcó que las empresas que operan en la provincia sureña “quieren echar (trabajadores), paralizan el 40% de la actividad porque no pueden extraer un barril que cuesta u$s 38, u$s 40 para venderlo a u$s 23, es imposible”.

Advirtió que esto “parar la actividad significa de tres mil a cinco mil puestos de laburo en la Provincia de Chubut” que se perderían.

Finalmente, aseguró que de recibir un subsidio por unos seis meses por parte del Gobierno Nacional “se beneficia la industria, seguimos nosotros con trabajo, ellos logran subsistir”.

“Si no hubiesen existido las retenciones no estaríamos peleando con el Gobierno, estaríamos peleando con las empresas. Pero, no estamos pidiendo nada que el Gobierno no haga en otras provincias”, concluyó.

Fuente: La Once Diez y Cronista.com