Cresud saltó 5% y el Merval recuperó el sendero alcista

Los papeles de Cresud crecieron 5,04 por ciento, a 42,70 pesos cada uno, y lideraron las subas dentro del Merval, que volvió a terreno positivo al ganar 0,87%, hasta situarse en las 33.110,14 unidades.

Dentro del panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires las otras alzas más importantes las registraron Holcim (4,11%), Autopistas del Sol (3,29%), y Central Costanera (3,03%).

“Tras la pausa de ayer, Wall Street reanudó un mejor tono, con la miradas puestas en las últimas minutas de la Fed, a pesar de lo cual los activos locales mostraron una marcha mixta mientras el dólar se reacomodó tras la liberación de fondos del BCRA y atentos a la marcha del 21-F”, explicó en un informe Gustavo Ber, titular de Estudio Ber.

“Así es que el Merval finamente avanzó un 0,8%, dentro de un clima de mayor selectividad, bajo un volumen que todavía refleja una menor operatoria que la de los últimos tiempos”, añadió.

El total negociado en acciones ascendió a 741.254.381 pesos, con un balance de 57 papeles en alza, 32 en baja, y 9 sin registrar cambios en su cotización.

¿Qué pasó con los títulos públicos?

Entre los bonos, el AN18 subió 0,42%, el AY24 cedió 0,07%, el Descuento en dólares avanzó 0,16%, el Descuento en pesos creció 1,54%, el Par en dólares ascendió 0,30%, el Par en pesos saltó 1,40%, el PR13 sumó 0,46%, y el PR15 se valorizó 0,63%.

Entre los cupones atados al crecimiento del PBI, el TVPA (en dólares ley argentina) retrocedió 0,58% ($ 170), y el TVPP (en pesos) restó 0,56% ($ 8,80).

¿Qué pasó con los ADRs?

La mayoría de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street concluyó la rueda con tendencia positiva.

En ese contexto, los papeles de Ternium crecieron 5,76%, a 37,65 dólares cada uno, y lideraron las subas.

Los otros avances más importantes los registraron los ADRs de Cresud (4,47%, u$s 21,50), Macro (2,52%, u$s 111,50), y Pampa Energía (2,35%, u$s 65,88).