Créditos hipotecarios UVA: qué bancos los ofrecen y con qué tasas, plazos y cuotas

Según los datos del Banco Central, hay 17 bancos que hoy por hoy ofrecen créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs), con tasas que van desde alrededor del 5% hasta el 10% real –ya que se suman a la actualización por inflación- y cuotas que arrancan en los 567 pesos por cada $ 100.000 de crédito, suponiendo que se saca a 30 años.

La cuota inicial más baja del mercado la tiene el Banco Nacion, de acuerdo a los datos del Régimen de Transparencia (son datos que informan los bancos al Central). El máximo que presta la entidad son $ 2.984.000 (hoy equivalentes a unos 150.000 dólares). Con $ 567 cada $ 100.000, la cuota inicial para sacar esos u$s 150.000 de crédito rondaría los $ 16.900.

Pese a que el Nación tiene la cuota inicial más baja, la mejor tasa –lo que tiene impacto en el costo total del préstamo- la ofrece el Banco de Córdoba: UVA + 4,85% de tasa efectiva anual que resulta en UVA + 5,10% anual de costo financiero efectivo (es decir, incluyendo comisiones y gastos). En esta entidad, el tope de crédito es de $ 1,6 millones, apenas más de u$s 80.000. Con una cuota inicial de $ 767 cada $ 100.000, la cuota inicial por un crédito de ese monto sería de $ 12.272 (si en el Nación se sacan u$s 80.000, la cuota inicial hoy sería de $ 9072).

En cuanto a los montos, Supervielle e Itaú son, de los 17, los únicos que no tienen limitaciones. El de Tucumán y el Macro prestan hasta $ 16 millones (algo más de u$s 800.000), mientras que el Santander, el Patagonia, el ICBC y el Francés otorgan hasta $ 15 millones (algo más de u$s 750.000). El tope más bajo es el del Banco de Córdoba.

Finalmente, 10 de los 17 bancos que tienen créditos hipotecarios UVA los otorgan con un plazo máximo de 30 años; otros seis tienen un tope de 20 años y el de Tierra del Fuego, de 15 años.

En la mayoría de los casos, las condiciones pueden mejorar para los clientes que depositan sus haberes en la entidad.