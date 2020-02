Creció un 65% el financiamiento de las empresas en el mercado durante enero

En enero, el financiamiento total en el mercado de capitales ascendió a $ 55.554 millones, lo que representó una variación positiva de 276% en términos interanuales y de 65% con respecto al mes anterior.

Según los datos que surgen del último informe mensual publicado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), enero mostró el mejor registro de los últimos 6 meses.

El producto más utilizado fueron las obligaciones negociables (ON), que representaron el 68% del financiamiento total. Se emitieron 15 ON por $ 37.789 millones. "Entre ellas resaltan el canje de una ON por parte de Clisa Cía. Latinoamericana de Infraestructura y Servicios S.A. por u$s 270 millones ($ 16.212 millones), las 4 emisiones de YPF S.A. por un monto total de $ 8962 millones, las 2 de Telecom Argentina S.A. por $ 4397 millones, la de Banco Santander Río S.A. por $ 3770 millones y las 3 de Cresud SACIFA por $ 3092 millones", indicó el informe.

Fuente: CNV

Por su parte, los instrumentos pyme explicaron el 25% del financiamiento obtenido por las empresas en el mercado durante enero. Los cheques de pago diferido negociaron $ 13.215 millones; las facturas de crédito electrónicas tuvieron un volumen de $ 390 millones y los pagarés avalados se llevaron $ 195 millones. Los cheques de pago diferido fueron el instrumento pyme más dinámico, con una variación interanual de 163%.

En enero también se colocaron 5 fideicomisos financieros por un total de $ 2617 millones, lo que explicó un 5% del financiamiento total.

También hubo una emisión de acciones durante el mes pasado. Se trató de la empresa Holcim (Argentina), que colocó $ 1348 millones (2% del financiamiento total) a los fines de capitalizar un aporte irrevocable de su accionista controlante.

Fuente: CNV

Las tasas que pagaron las empresas bajaron durante enero para todos los intrumentos. La Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio de los fideicomisos se ubicó en 38,8% (una baja de 13,9 puntos porcentuales con respecto al mes anterior). Las ON, en tanto, tuvieron un costo de 35,7%, lo que significó un recorte de 12,4 puntos porcentuales.

Por otro lado, la tasa promedio del mercado de cheques fue de 38,4% y disminuyó 6,5 puntos porcentuales en términos intermensuales. El costo de los pagarés en pesos promedió 41,4%, 9,7 puntos porcentuales debajo del mes anterior. Finalmente, la tasa promedio de las facturas fue 49,5% y tuvo una baja de 5,7 puntos porcentuales en el mes.