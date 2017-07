Crecieron fuerte inversiones en economía real pero todavía no alcanzan al carry

El Banco Central informó hoy que en junio aumentó la cantidad de clientes que compraron dólares en el país, ya que entre mayo y el sexto mes del año se sumaron 35.000 compradores de divisa extranjera.

"En términos brutos, las compras de billetes totalizaron US$ 2.370 millones", indicó la entidad en su Informe de Balance Cambiario, y detalló que si bien se produjo un aumento de la cantidad de clientes que buscaron adquirir divisas extranjeras, casi no hubo cambios en el nivel de operaciones respecto de mayo. Es decir, aumentó la cantidad de demandantes, pero no el volumen total de las compras.

Las operaciones, según el Central, "fueron concretadas por unos 780.000 clientes, unos 35.000 clientes más que en el mes anterior, tras cinco meses consecutivos con disminuciones en las cantidades".

Así se repartieron las compras de dólar billete

En la composición del tipo de comprador, en junio se registró un cambio respecto del mes previo: perdió relevancia la demanda por parte de los compradores de más de u$s 5 millones, mientras que aumentó la participación en el total de las compras de los que adquieren menos de u$s 10.000.

Aumentó la inversión extranjera directa y sigue firme el carry trade

Las inversiones en el país realizadas por no residentes en la Argentina aumentaron en todas las mediciones que realiza el Banco Central: tanto las inversiones directas como las "de cartera", ítem en el que se contabilizan los fondos que aprovechan el carry trade.

Entre mayo y junio, las inversiones directas de no residentes en el país crecieron un 187,7%, al pasar de u$s 122 millones en el quinto mes del año a u$s 351 el siguiente.

En el caso de los fondos que entran al país para aprovechar el carry trade -entrar fondos en dólares, cambiar a pesos y aprovechar las altas tasas de retorno que paga el BCRA-, también aumentaron, aunque en menor medida: crecieron un 11,04% en un mes, ya que pasaron de u$s 878 millones en mayo a u$s 975 en junio.