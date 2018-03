Crecen apuestas a una baja del crudo y amenazan a acciones locales

A medida que crecen los temores respecto a que los Estados Unidos se vuelvan a inundar de petróleo aumentan las especulaciones respecto a una baja en la caída en el valor del barril. En los últimos días fue notorio como los fondos de cobertura impulsaron apuestas a la baja, luego de que la producción estadounidense alcanzó niveles récord. Si bien la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reafirmó la semana pasada su compromiso de reequilibrar el mercado, se pronostica que de los campos estadounidenses brotarán 11 millones de barriles por día para octubre.

En la última semana, la producción de los EE.UU. llegó a 10,37 millones de barriles, la más alta en términos semanales desde 1983. Al mismo tiempo, la cantidad de crudo almacenado en tanques y terminales en todo el país aumentó en las últimas semanas.

En este contexto, los administradores de dinero disminuyeron su posición neta comprada en crudo un 4,3% a 446,023 futuros y opciones en la semana terminada el 6 de marzo. Las posiciones que especulan con un alza en el precio del barril cayeron un 3,1% al mismo tiempo, mientras que las posiciones bajistas subieron un 15%, la mayor variación positiva desde principios de diciembre.

Pese a ello, las miradas bajistas están lejos de ser unánimes. La semana pasada el ministro de Energía e Industria de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, dijo que el shale de EE.UU. no arruinará el avance de los precios del petróleo, incluso cuando la producción aumenta. A su vez, dijo que la OPEP hará lo que sea necesario para mantener estable el mercado.

Actualidad del petróleo

El petróleo alcanzó un piso en u$s 26 a comienzos de 2016, desde entonces ha subido un 133%. Gran parte de ese avance se gestó a partir de mediados de 2017, cuando pasó de u$s 42 hasta los u$s 60 actuales. En lo que va de 2018 el mercado no ha podido sostener la tendencia alcista y se encuentra dentro de un proceso lateral.

La evolución del petróleo es importante para el mercado local ya que cerca del 15% del índice Merval corresponde al sector petrolero con YPF (5,62% del total), Petrobras (4,97%) y Tenaris (3,86%). Todos esos papeles dependen en cierta medida de la evolución del crudo a nivel internacional.

Sin embargo, se puede ver que la correlación entre el Merval (y el sector petrolero) y el crudo es bastante dispar.

Desde comienzos de 2016 la correlación entre el petróleo y el Merval es de un 0,395 (cuando este valor es 1 los dos activos suben y bajan a la par, cuando es -1 se mueven en direcciones opuestas), mismo valor que la correlación entre el petróleo e YPF.

De todos modos, si se observan las acciones de Petrobras y Tenaris, la correlación entre ellas y el crudo se eleva al 0,57 y 0,528 respectivamente. Esto quiere decir, que la relación de los movimientos de las acciones de esas dos empresas con el crudo es más fuerte que con el Merval e YPF.

Tiene sentido que tanto Petrobras como Tenaris hayan tenido una performance mucho mejor de lo que ha tenido YPF. Por otro lado, gracias a que el petróleo incide tan solo un 15% de la composición del índice, la evolución del Merval ha sido igualmente buena gracias a que también han subido con fuerza otros sectores locales como el energético y el bancario.

Si se realiza un análisis de mayor plazo, buscando una correlación semanal entre el crudo y el Merval y las acciones del sector a nivel local, tomando como a enero de 2010 como fecha de inicio, se puede evidenciar que la correlación entre el crudo y el Merval es de un 0,31, similar a la de YPF que es del 0,293, mientras que la misma medición salta en el caso de Petrobras y Tenaris al 0,413 y 0,477 respectivamente.

La conclusión de fondo es que la forma más efectiva de apostar por el petróleo con acciones argentinas es a través de Petrobras y Tenaris, no con YPF. Por otro lado, en caso de apostar por una baja del crudo esos dos papeles son los que hay que evitar, mientras que YPF podría funcionar como una cobertura dentro del rubro.