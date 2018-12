Crece la mora en crédito al consumo, se mantiena baja en hipotecarios

De la mano de la caída de los ingresos reales como resultado de la disparada de la inflación la mora en los créditos de familias mantiene su crecimiento mes a mes. El último dato publicado, correspondiente a octubre, mostró que la irregularidad entre los hogares llegó al 3,8% del total prestado, especialmente por un aumento en las demoras en los pagos de créditos personales y de tarjetas de créditos.

El crecimiento en la participación de los créditos irregulares en el total de financiamiento se explica, también, por una caída en la colocación de créditos, lo que causa que el peso de quienes no pudieron pagar crezca, como explica un informe del Banco Central (BCRA) publicado ayer.

"En un contexto de caída del saldo nominal del crédito total al sector privado e incremento del saldo nominal de financiamiento en situación irregular, en octubre el ratio de morosidad de las financiaciones al sector privado alcanzó 2,6%, aumentando 0,3 punto porcentual con respecto al valor del mes pasado y 0,8 punto porcentual en comparación con el nivel de un año atrás", se lee en el Informe sobre Bancos de octubre.

Según detalló el reporte oficial, el crecimiento estuvo concentrado en las carteras de los bancos privados y de las entidades financieras no bancarias, las que dan préstamos pero no toman depósitos, mientras que la cartera de los bancos públicos no empeoró.

A la hora de dividir por tipo de crédito y tipo de deudor, se ve que la mora es mayor en el crédito a familias que en el crédito a empresas. Y dentro del crédito a familias, en lo que respecta a crédito al consumo.

"La mora de las financiaciones a los hogares se situó en 3,8% de la cartera total a dicho sector en octubre, incrementándose levemente con respecto al valor del mes anterior (0,1 punto porcentual). En una comparación interanual este indicador acumuló una suba de 0,8 punto porcentual", detalló el informe.

La mora en el crédito a familias es más alta entre los créditos personales, llegó al 4,7% en octubre, y en tarjetas de crédito, está en el 3,4%. En los créditos con garantía real es bastante más baja, del 2,1% en créditos prendarios y del 0,2% en créditos hipotecarios. Menos aún en hipotecarios UVA: "Dentro de este segmento, el coeficiente de morosidad de aquellos denominados en UVA se ubicó en 0,14%", detalló el BCRA.

Más mora en la industria

Abierto por provincia, la mora en créditos a personas físicas es más alta en San Luis (4,8%), Santiago del Estero (4,6%) y Formosa (4,6%). Los distritos en los que menos atrasos hay son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,4%), La Pampa (2,8%) y Misiones (2,9%).

Por su parte, la mora en el crédito a empresas se mantiene en niveles bajos pero avanzó a mayor velocidad que el financiamiento a hogares. Llegó en octubre al 1,8% de la cartera, un aumento de medio punto porcentual respecto del mes previo. "El aumento mensual se explicó principalmente por el desempeño de las financiaciones a la industria", afirmó el BCRA.

Un informe de JP Morgan centrado sobre los balances de bancos que cotizan en Bolsa, una porción menor, estimaba que el aumento de la mora va a continuar al menos en los próximos dos trimestres, en línea con las expectativas de un repunte de la actividad de la actividad económica para ese momento.

En especial, esperan que el deterioro se concentre en crédito al consumo y a pequeñas y medianas empresas. Con todo, el crecimiento de la mora debería ser manejable para el sistema, dado el alto nivel de previsionamiento.