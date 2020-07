Dólar: el blue cedía y hay expectativa por el oficial antes del feriado

Pasadas más de dos horas desde la apertura de los negocios, la última rueda de la semana antes del fin de semana largo se registró la primera operación del dólar mayorista, en $ 70,94.

El precio coincide con el de la ficha del Banco Central (BCRA) y representaba una suba de siete centavos respecto del cierre de ayer, también alcista, en $ 70,87.

Por su parte, el dólar blue se vendía en las cuevas a $ 126, un centavo más barato que ayer. Además, este precio está debajo del pico de la semana pasada, de $ 129, y bastante más alejado del máximo histórico de mediados de mayo de $ 140.

En cambio, en las pantallas del Banco Nación (BNA) el billete se ubicaba 25 arriba, en $ 74,25 para la venta. Con el impuesto de 30%, el precio final quedaba en $ 96,52.

No obstante, este valor es algo más elevado si se toma el promedio de los bancos, que coloca al dólar solidario en los $ 97,03, dado que la media ascendió a $ 74,64.

Las versiones financieras se mantenía en niveles similares a los del cierre de ayer, a $ 108,59 el dólar MEP , y a $ 109,38 el contado con liqui.

Hoy es la última rueda hábil antes del fin de semana largo, por lo que los inversores podrían anticipar algunas operaciones. No obstante, si la idea es esa, efectivamente, aun no se veía gran movimiento de negocios en el MULC; a media rueda el volumen no llegaba a los u$s 20 millones.