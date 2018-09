Costo de cajas de seguridad sube 15% y aún así hay lista de espera

"Estamos a full, explotó la venta", dice Jorge Gatto, CEO de Hausler, una entidad extrabancaria de alquiler de cajas de seguridad, que está apurando la apertura de su local en Belgrano para la segunda quincena de noviembre porque ya tienen 500 clientes en lista de espera aguardando de que lo inauguren. la sucursal de microcentro ya la tienen prácticamente repleta, por eso planean abrir otra más en marzo del año que viene.

Reciben muchos clientes de bancos que les dicen que ahí no tienen más lugar y la única opción es anotarlos en lista de espera. Y la gente se anota, pese a que este mes varias entidades anunciaron un aumento del 15% en las comisiones de todos los productos, entre los cuales se encuentran los cofres.

"Los bancos hacen pelo y barba con los cofres: son un servicio súper rentable. Los clientes te lloran por el costo de mantenimiento de la cuenta corriente o de la tarjeta de crédito, pero le cobrás $ 4000 por trimestre una caja de seguridad y no chillan. Claro que para tener un cofre, tenés que sacar un paquete de productos, sino no te dejan. Conocen la psicología del cliente: todo lo que no le podés cobrar por un lado, le cobrás por el otro", advierte el ex presidente de uno de los grandes bancos del sistema, en estricto off de récord.

Es cierto que es un tanto engorroso para el banco, porque hay sólo uno o dos empleados que podrían dedicarse a vender productos y tienen que atender a clientes que van a sus cajas sólo para ver que sus billetes están ahí, ya que no van a guardar ni tampoco a sacar los verdes. En un cofre chico, de 10 por 15 por 60 centímetros, entran u$s 250.000 siempre cuando los 2500 billetes sean todos de u$s 100. Una caja chica no baja de $ 1000 mensuales, mientras una grande cuadruplica ese valor.

¿Para qué se utilizan los cofres de mayor tamaño? Para guardar documentación o escrituras, que en una pequeña no entran, porque habría que doblarlo.

"Hasta los mismos bancos ahora nos mandan clientes, ya que como ellos tienen lista de espera, prefieren quedar bien y darle una alternativa al cliente. Sucede que muchas nuevas sucursales bancarias ni consideraron poner cofres, porque les sale muy caro, ya que el Banco central es muy exigente con respecto la normativa", detalla Gatto.

Comenta que en Córdoba creció 45% la cantidad de gente que alquila cajas versus el mismo período del año pasado, mientras en Pilar trepó un 27%. En las sucursales de barrio los bancos suelen tener poca cantidad de cofres, casi en ningún caso superan las 1000 cajas, por lo que hay una gran demanda insatisfecha, en especial cuando hay sucursales que cierran.

Un parámetro de la necesidad de cajas que tiene el público luego de la corrida con el dólar que llegó a valer más de $ 40 es que antes la gente llamaba preguntando precios del alquiler de los cofres, mientras ahora lo hace directamente pidiendo reuniones. También que se pide mucho más la utilización de las salas de reuniones, aunque no todas para realizar escrituras. Sin embargo en Hausler señalan que en cuatro años realizaron 4500 escrituras.

Diciembre históricamente es el mes pico en la demanda por los cofres, por lo que quieren apurar las próximas aperturas, pero el problema es que por la abrupta suba del dólar, sus proveedores no les están entregando materiales, ya que todos los insumos eléctricos son importados, entonces los patean para más adelante al no tener precio.