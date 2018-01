Corporación América negocia el precio para salir mañana a cotizar en NY

En medio de un clima enrarecido por las fuertes caídas que hubo esta semana en Wall Street, Corporación América Airports negocia el precio de su salida a Bolsa en Nueva York. La energética Central Puerto se encuentra en un proceso similar.

Corporación América Airports es un holding que agrupa la operación de los 52 aeropuertos operados por las empresas de propiedad de Eduardo Eurnekian (37 de ellos en Argentina y 15 en el exterior). Según detalló la compañía en el prospecto que le envió a la SEC (el regulador del mercado norteamericano), el holding buscará vender 28.571.429 acciones, de las cuales 16.666.667 corresponden a los accionistas actuales y 11.904.762 son nuevas acciones ordinarias.

El rango de precio se fijó entre u$s 19 y u$s 23, aunque recién se sabrá la verdad hoy por la tarde, cuando se cierre el libro de órdenes. Si el precio conforma a Eurnekian y compañía, que por estas horas están en plena negociación, mañana los directivos de la empresa (incluído su CEO, Martín Antranik Eurnekian, sobrino de Eduardo) llevarán adelante el tradicional toque de campana en la Bolsa de Nueva York para dar inicio a la primera rueda de negociación de CAAP (tal es el ticker bursátil asignado). Si el precio no está de acuerdo con sus expectativas, la salida podría demorarse.

Por su parte, Central Puerto, que ya cotiza en Buenos Aires, hará una emisión secundaria de acciones en Wall Street. El período de suscripción cierra mañana al mediodía y la empresa energética está ofreciendo acciones tanto en la plaza local como en Nueva York a un precio indicativo de entre u$s 1,75 y 2,15. Los accionistas actuales de la compañía se desprenderán en el mercado de hasta 408.095.678 acciones y, además, la firma podrá colocar otros 53.229.870 papeles.

Ambas compañías llegan al mercado neoyorquino en una semana complicada: entre lunes y martes, el índice Dow Jones perdió 540 puntos. La caída del martes, de 363 puntos, fue la mayor pérdida del índice en 8 meses. Pese a ello, ni Corporación América Airports ni Central Puerto dieron marcha atrás con sus ofertas públicas. Con los datos de hoy, que muestran leves subas, el mercado parece darles la razón.