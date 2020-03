Coronavirus: qué inversiones recomiendan los fondos en medio de la incertidumbre

En medio del pánico global, los analistas locales recomiendan la cautela. Hasta tanto no se estabilicen las variables, los fondos comunes de inversión locales sugieren posicionarse en estrategias defensivas, buscando la dolarización de carteras, aprovechando la disminución del diferencial de tasa por legislación para pasarse a bonos que operan bajo ley extranjera o incluso invertir en bonos corporativos con exposición elevada a las exportaciones.

El contexto de incertidumbre generalizada que provoca la crisis del coronavirus está haciendo que los activos financieros se desplomen a una velocidad sin precedentes. Los bancos centrales y los gobiernos de todos los países buscan actuar contra reloj para minimizar las consecuencias económicas que tendrá esta crisis.

Diego Falcone, head portfolio manager de Fondos Cohen, señala que el mundo enfrenta una recesión global atípica y que dependerá del buen juicio que tengan las autoridades políticas para reiniciar el funcionamiento de la economía y evitar un desenlace caótico.

“El lockdown (cuarentena) impuesto en la mayoría de los países europeos implica una retracción de la oferta y de la demanda al mismo tiempo. En una recesión tradicional, es uno de los componentes el que se retrae. En 2020 las empresas no enfrentan una crisis de liquidez (todavía) como en 2008, tampoco la falta de un insumo estratégico como el petróleo, sino la imposibilidad de mantenerse en actividad. Esta situación de cero ingresos para muchas industrias (aviación comercial, hotelería) es imposible que se sostenga en el tiempo”, alertó.

Impacto del coronavirus en activos locales

A nivel local el mercado sigue a la expectativa de la presentación de la propuesta de reestructuración de deuda. Por el lado fiscal, el ministro de Economia, Martín Guzman aseguró que no se realizarían ajustes, algo que no luce positivo de cara a la negociación con los acreedores. Además, el contexto se hace más difícil si se tiene en cuenta que la oferta de dólares comerciales en los próximos meses podría verse seriamente disminuida por el doble efecto de un default de la deuda soberana, y una recesión global por el brote del virus COVID-19. Todo esto tendrá nuevos impactos sobre los precios de los bonos.

Los analistas de Capital Market Argentina (CMA) entienden que la significativa salida de activos de riesgo en los mercados internacionales que se observó en los últimos días, sumado a la política de la Reserva Federal de bajar las tasas de referencia a cero con el fin de evitar mayores caídas en el mercado, podría presentarle mayores complicaciones al Tesoro de cara a una posible reestructuración de deuda soberana.

“La continuidad del escenario pesimista y de aversión al riesgo no serían favorables al país en la negociación. A su vez, la fuerte caída en el precio del petróleo y la caída en la actividad económica en China atenta contra algunas de las principales fuentes de generación de divisas por exportaciones (así como de ingresos fiscales por medio de retenciones y aranceles), complicando aún más el panorama en cuanto a solvencia futura”, explicaron.

Por su parte, desde Balanz consideran que parte de la caída actual del precio de los activos refleja la percepción por parte de los inversores de una menor probabilidad de que el Gobierno logre un acuerdo con los acreedores. A su vez agregaron que, a pesar del alto nivel de incertidumbre, no sólo alrededor del acuerdo sino a nivel global, los precios de los bonos empiezan a reflejar una probabilidad de default excesiva.

“Creemos que para aquellos inversores con alta aversión al riesgo es un buen momento para armar posiciones de cara a la reestructuración, ya que a estos precios el retorno ajustado por riesgo luce atractivo”, afirmaron.

El escenario luce adverso para que el ministro de Economía, Martín Guzmán, logre cerrar el acuerdo sobre la negociacion de la deuda cumpliendo los tiempos que se impuso el propio Gobierno nacional, haciendo que el calendario de la misma pueda ser seriamente modificado. Esto compromete el perfil de deuda, eleva las chances de default y hace que los bonos se hundan aún más en terreno negativo y que las paridades de los bonos colapsen a niveles cercanos al 30%.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcan que el objetivo de renegociar la deuda y lograr un acuerdo antes de finalizar el mes de marzo era claramente muy ambicioso, y en este escenario esa posibilidad ya se extinguió.

“Sin cumplir con los tiempos pactados desde el oficialismo, la oferta final todavía no llega y las expectativas sobre la misma, marcan la tendencia del mercado local, donde no se espera que se presente una propuesta a los bonistas antes de las primeras semanas de abril. Esto ocurre en un marco donde el brote de coronavirus y la caída de los bonos amenazan con complicar más la situación”, comentaron.

Estrategias de inversión

En un contexto de caídas rápidas y generalizadas, las valuaciones de los activos se muestran interesantes tanto para acciones como para los bonos. Sin embargo, el contexto económico y la falta de un acuerdo sobre la deuda hace que dicho atractivo sea radicalmente menor y que la selectividad del crédito sea más puntillosa.

Falcone remarca que su recomendación sigue siendo de cautela -"wait and see"- porque aún no hemos visto que el pánico al brote del virus COVID-19 supere al de un colapso económico.

“Es pronto todavía para recomendar la compra de activos locales a pesar de las atractivas valoraciones. El contexto es negativo para que la propuesta de canje de deuda del Gobierno tenga un nivel de aceptación elevado. En ese escenario, vemos atractivo dolarizar posiciones con futuros moneda ROFEX. El costo para cubrirse con futuros es del 45% anual en pesos, es decir, el 3,1% mensual. Esta tasa es superior al dato de inflación más reciente pero no difiere con el dato estimado si no existiera un retraso en el cuadro de tarifas de los servicios públicos”, afirmó.

Por su parte, desde el punto de vista operativo, desde CMA señalaron que en el actual contexto de baja de tasas e incertidumbre respecto al repago de los vencimientos de corto plazo en moneda local, no ven atractivo en bonos en pesos.

“Los últimos comunicados del Tesoro respecto al manejo de deuda no dan señales claras sobre la política a seguir por parte del mismo”, advirtieron. En cuanto a bonos corporativos argentinos, desde la compañía recomiendan exposición a empresas exportadoras, con ingresos en el exterior o altos porcentajes de ingresos en dólares.

“Algunos ejemplos pueden ser compañías como Arcor, Adecoagro, Aeropuertos Argentina 2000 o Transportadora de Gas del Sur, para mitigar el riesgo de descalce de monedas. Además, en el marco de las emisiones de Obligaciones Negociables de corto plazo, podrían ser atractivas las que no tengan plazos mayores a 12 meses, de empresas de buena calidad crediticia y tasas no menores al 7%”, dijeron desde CMA.

La reciente caída de los bonos hizo que sus paridades caigan a niveles del 30% en promedio. Debido al desarme de posiciones global y a que los bonos ley extranjera están en manos de tenedores internacionales, estos últimos fueron más castigados que los bonos ley local. De esta manera, se abren oportunidades para pasarse de legislación a tenedores de bonos ley local hacia ley extranjera.

Sobre este punto, los analistas de Balanz señalaron que, entre los bonos cortos y luego de haberse reducido la diferencia entre el precio de los bonos bajo ley extranjera y nacional, hay una oportunidad para los tenedores de bonos bajo ley local de pasarse a títulos bajo ley extranjera. Por otro lado, dentro del tramo medio de la curva en dólares, a los precios actuales ,los analistas de Balanz ven mayor preferencia por los bonos Discount por sobre los Globales.