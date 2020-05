Coronavirus: nueve gráficos explican la crisis de los mercados emergentes y la fragilidad argentina

Los mercados emergentes siguen bajo fuerte presión producto de la crisis de coronavirus. Los inversores ven que estos países pueden sufrir significativamente el parate económico que implica, por lo que han preferido alejarse de esta clase de activos.

Así se observa una histórica salida de capitales de estos países, generando una fuerte devaluación de sus monedas, una importante caída de los bonos y suba de las probabilidades de default de la deuda .

El primer reflejo de debilidad que se observa a la hora de analizar la situación de los mercados emergentes es a partir de la devaluación de las monedas, que muestra un claro deterioro de la estabilidad financiera de dichos países.

El dólar en Argentina es el mercado en donde mas sube el billete, con avances de 58% en lo que va del año. el resto de los países muestran subas del dólar contra sus respectivas monedas en promedio de un 27%.

Mirá también El dólar blue se mantiene por encima de los $ 120 La cotización de la divisa en el mercado paralelo marcó ayer una suba de $ 2. Los dólares financieros arrancaban en alza tras la baja de ayer.

A nivel regional, Chile y Uruguay evidencian una suba del tipo de cambio menor al promedio, de solo 11% y 13% respectivamente.

Histórica salida de emergentes

La importante devaluación de las monedas de mercados emergentes tiene su correlato con el abrupto freno de los capitales internacionales a estas economías, los cuales disminuyeron drásticamente en respuesta a la rápida propagación del coronavirus (COVID-19).

El aumento en el riesgo global hizo que los inversores salgan de estos mercados y provoque una fuga rápida de los activos de los mercados emergentes.

En términos absolutos, las salidas de los activos de los mercados emergentes (EM) han alcanzado niveles sin precedentes.

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) estima que solo en marzo pasado, las salidas de cartera fueron de U$S 83.000 millones, divididas entre u$s 52.000 mil millones de capital y u$s 31.000 millones de bonos.

Sin embargo, como porcentaje de los activos totales, las salidas aún son menos pronunciadas que en la crisis financiera mundial de 2008.

Los analistas de la Fed de Dallas explicaron que el flujo de salida tuvo un tamaño casi sin precedentes, eclipsado solo por el flujo de salida del 3,7% durante la última semana de la crisis financiera mundial en octubre de 2008.

“La velocidad con la que se produjo la actividad más reciente fue notable: los fondos de bonos de los mercados emergentes informaron entradas netas cada semana de 2020 hasta la primera semana de marzo", remarcaron.

Completan: "El alcance total de la interrupción repentina de los flujos netos de capital hacia los mercados emergentes dependerá, por supuesto, de la propagación del virus y del éxito de los esfuerzos de contención”.

Los analistas de Schroders explicaron que entre 2008 y 2009, las salidas de los fondos de bonos de mercados emergentes equipararon a las entradas en los años anteriores a la crisis.

“Dadas las grandes entradas de capitales en los últimos años, especialmente a los fondos de divisas, existe el peligro de que las salidas puedan seguir afectando a los activos de los mercados emergentes", comentaron.

Sin embargo, la base de inversores probablemente sea más estable ahora -opinan-, con un mayor porcentaje de institucionales. Una característica importante del mercado en los últimos años ha sido el crecimiento de los inversores nacionales o residentes. Ambos factores deberían limitar el tamaño final de las salidas, sostiene Schroders.

Caen bonos, sube la tasa

En el índice global diversificado JP Morgan EMBI, los diez países que han visto la mayor expansión del spread en 2020 representaban menos del 10% del índice al comienzo del año, pero han contribuido casi el 40% de las pérdidas del año hasta la fecha.

Desde Schroders remarcaron que existen países que ya estaban en condiciones de debilidades, incluso antes de iniciarse la crisis de coronavirus.

Según sus cálculos, los países que más vieron ampliación de sus spreads son los bonos de El Líbano, Ecuador, Zambia, Argentina, Angola, Surinam, Sri Lanka, Irak, Gabón y Camerún, entre los 10 países más golpeados,

Líbano, Ecuador y Argentina ya estaban en problemas antes de que la crisis de Covid-19 se intensificara, culminando con el incumplimiento de El Líbano en sus bonos en marzo.

Otros países vulnerables, que a menudo dependen de las exportaciones de productos básicos -explican en Schoroders-, también han visto cómo los diferenciales de sus bonos en dólares estadounidenses se han ampliado considerablemente.

El destino de estos países probablemente depende del Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales. Los bonos en dificultades ofrecen rendimientos atractivos pero vienen con una incertidumbre significativa, y el atractivo debe evaluarse país por país”, advirtieron.

El deterioro de los bonos hace que las tasas de interés se disparen. Tanto es así que los bonos de mercados emergentes en promedio pasaron de rendir niveles de 4,5% para pasar a operar con tasas en torno al 7%. El ETF de bonos de mercados emergentes en dólares se ubica un 15% debajo de los máximos de febrero, mostrando su mayor caída mensual en febrero en la historia y con un nivel de volatilidad sin precedentes.

La ampliación de spreads también se observa en los bonos de mercados emergentes de alto rendimiento. Estos bonos pasaron de rendir 6,9% a comienzo de año hacia niveles cercanos al 11% actualmente.

Esta suba en las tasas de interés está relacionada con una fuerte caída del índice de deuda en dólares de alto rendimiento de mercados emergentes, el cual muestra una pérdida de 19% desde sus máximos.

Probabilidades de default

Justamente, producto de la debilidad de los mercados emergentes, se observa una disparada en los seguros contra default de deuda de estos mercados.

Los CDS de Brasil arrancaron el año en niveles de 90 puntos y saltaron a 360, cuadruplicándose y creciendo 170 puntos básicos.

Los de Perú y Chile se triplicaron en un mes, pasando de niveles de 40 puntos básicos hasta los 120 actuales. La deuda de México también vio una fuerte suba en los seguros contra default, pasando de 50 a 300 puntos actuales.

Pero los seguros contra default de la Argentina pasaron de niveles de 3600 puntos hasta los 17600 puntos actuales, lo que implica una suba de 14000 puntos básicos, haciendo que el mismo casi se quintuplique.

Otro país que está en valores similares son los seguros contra Ecuador que opera en torno a los 10.100 puntos básicos, y el cual se multiplico por 20 en lo que va del año.

Los analistas de Moodys Investors Services remarcaron que luego de observar una baja tasa de incumplimiento en 2019, las interrupciones relacionadas con el coronavirus y la incertidumbre del mercado probablemente impulsarán los valores predeterminados mucho más.

“Pronosticamos que la tasa de incumplimiento de 12 meses para las compañías de mercados emergentes aumentará a entre 7,8% y 11,2% para fines de 2020 desde 2,2% en marzo de 2020. Según nuestras proyecciones, la tasa aumentará aún más en marzo de 2021 al rango de 8,3% a 13,7%. Basamos estas previsiones en la expectativa de una recesión mundial y en la ampliación de los diferenciales de alto rendimiento este año, a medida que la dislocación económica provocada por el virus y la agitación del mercado financiero se han intensificado”, advirtieron.

Gastón Sempere, Estratega de Inversiones de First Mariva, agregó que la suba en los CDS de los países de Latinoamérica y la caída de sus bonos soberanos refleja un aumento en las probabilidades de default.

“La región se vio afectada por la pandemia, la caída en los precios de los commodities, el 'vuelo a la calidad' de los inversores y la consecuente depreciación de sus monedas, en un contexto en el que ya se habían registrado varios años de crecimiento por debajo de otros países de Europa y Asia emergente", indicó Sempere.

"No obstante, una cosa es el aumento de probabilidades de un evento (que necesariamente impacta en los precios de los activos) y otra cosa es la realización del evento en cuestión. Y en este sentido, creemos que hay grandes diferencias entre los países de la región, que se continuarían acentuando a partir de los esfuerzos fiscales que realizarán sus gobiernos para enfrentar la pandemia”, explicó Sempere.