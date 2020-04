Coronavirus: los Fondos de Inversión Latam recobran protagonismo frente a la mayor volatilidad

Los fondos comunes de inversion que invierten en activos de la región evidenciaron distintos rendimientos a lo largo del mes. En su gran mayoría registraron pérdidas, acompañando el contexto de debilidad que se vio en todo el mundo financiero. Sin embargo, vale la pena resaltar que existieron fondos Latam que resistieron mucho mejor la volatilidad y registraron pérdidas mucho más acotadas que otros. Analistas recomiendan a esta clase de fondos para sobrellevar la volatilidad global así como la local. Aun así, remarcan la importancia de observar los activos que están dentro del mismo ya que determinarán el resultado de la inversión.

Los fondos comunes de inversión que invierten en la región fueron unos de los instrumentos estrella en la Argentina durante 2019 y les sirvieron a los inversores para abstraerse del riesgo doméstico y de la volatilidad generada por las elecciones presidenciales. Esta clase de fondos tienden a tener un perfil moderado e invierten en renta fija de la región y sin riesgo argentino. Sin embargo, durante el ultimo mes se vio una disparada en la volatilidad global, haciendo que incluso estos fondos muestran cierta presión bajista. Naturalmente existieron fondos que resistieron mejor a la volatilidad que otros.

Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones (PPI), explica que ese diferencial de rendimientos entre distintos fondos comunes de inversión Latam se dan por distintas causas ya sea por el tipo de activos que maneja así como también por el país en el cual están mayormente invertidos.

“Uno de los motivos por los que se dio diferentes rendimientos es por el tipo de activo que mantenían en cartera. Los menos afectados, con bajas de hasta el 3%, fueron aquellos de menor riesgo que invertían principalmente en bonos soberanos de Chile y Brasil (y un 25% en bonos cortos del Tesoro americano). Ahora bien, los fondos que mostraron una mayor caída (entre 4% y 10% promedio) fue principalmente porque su cartera estaba expuesta a riesgo corporativo (los más castigados en esta crisis). La salida de los flujos de mercados emergentes , y la falta de liquidez del mercado llevó a algunos fondos a tener que realizar posiciones a cualquier precio, lo que impactó en la valuación de las carteras”, explicó Corujo.

De esta manera, y en línea con lo que señala Corujo, aquellos fondos de inversión que, antes del actual escenario de volatilidad mantenían posiciones mas defensivas vieron entonces menores impactos en sus rendimientos de corto plazo.

Tomas Rebagliati, Portfolio Manager de Allaria Fondos, explicó que el Allaria Latam es un fondo conservador y que busca fundamentalmente preservar el capital. El fondo apenas cayó 0,25% durante la ultima oleada de volatilidad, frente a otros fondos que supieron caer mas del 2% en dólares durante el ultimo mes.

“La estrategia del fondo es tener una duration que no supere los 6 meses mientras que el promedio del resto de los fondos Latam en la industria es de 1 año o más. Es una estrategia que venimos llevando desde hace tiempo dado que considerábamos que no se justificaba el riesgo asumido para los retornos dados, de modo que no veíamos incentivos para alargar la duration de nuestro portafolio. Eso nos llevó a estar mejor parados ante la suba de spreads que se vio en todo Latam recientemente”, explicó Rebagliati.

El fondo está compuesto por 25% en bonos del tesoro americano, un 30% en bonos soberanos de Brasil, un 30% en bonos soberanos chilenos y un 15% en dólar cash. Hacia adelante, el especialista señala que desde la compañía están observando que algunos rendimientos del tramo corto de bonos soberanos de chile o Brasil se volvieron atractivos.

“Lentamente iremos extendiendo la duration del fondo”, anticipó.

Opción conservadora con oportunidades tras la reciente caida del mercado

Si bien los fondos comunes de inversión que invierten en bonos de la región registraron perdidas en el último mes, las mismas son significativamente menores que las bajas vistas en los bonos argentinos, los cuales llegaron a caer mas de un 45% en el mismo periodo. Por ello es que esta clase de instrumento sigue siendo una oportunidad para posicionarse en medio de la crisis actual y con menor volatilidad. A su vez, esta caida en los bonos globales abre oportunidades de inversión hacia adelante.

Cristian Brau, Head Portfolio Manager de SBS Fondos explicó que hoy las valuaciones de los bonos muestran una mejor recompensa en términos de rendimiento por los riesgos a asumir en la inversión, algo que hasta hace poco no se observaba.

“Segmentos de duration o créditos que hace un mes no ofrecían una adecuada compensación por riesgo, hoy parecen hacerlo. De esta manera pueden convertirse en adecuados vehículos de inversión una vez supervisados los riesgos de duration y de crédito. En nuestro caso ofrecemos dos carteras muy diferenciadas en cuanto al riesgo. Por un lado contamos con el SBS Renta Mixta, el cual es un producto Latam con baja volatilidad y además contamos con el SBS Latam. Este último es una cartera que mediante una exposición más agresiva que toma posiciones que apuestan a una recuperación de capital. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que Argentina también ofrece oportunidades tras este nuevo golpe a sus valuaciones”, afirmó Brau.

Opciones para distintos perfiles

Naturalmente este contexto de extrema volatilidad empuja al inversor promedio a tomar mayores recaudos en cuanto a su posicionamiento. En el mercado local existen opciones que apuntan a la preservación del capital en moneda dura, invirtiendo en activos de la región.

Los analistas de Central de Fondos explicaron que en este tipo de escenarios, aquellos inversores conservadores que quieran invertir en dólares deberán priorizar la protección de su capital a través de instrumentos conservadores.

“Entre las opciones que destacamos, vía fondos comunes de inversión local vemos al Schroders Income, el cual invierte en bonos del gobierno de Chile (51% de la cartera) y Brasil (34%). Su objetivo es poder preservar capital y diversificar riesgo argentino de la cartera local.” Las inversiones en este tipo de instrumentos han dado excelentes resultados en este contexto. Otra opción para perfil conservador aunque poseen pesos, vemos oportunidades en el fondo Compass Renta Fija, el cual dolariza los pesos invirtiendo en créditos de calidad. Por último, para los más agresivos, desde Central de Fondos recomendamos invertir solamente en el Galileo Event Driven, que posee 15 años de historia y ya ha atravesado un escenario similar a este durante 2008 y del cual ha tardado en recuperarse 1 año y 2 meses. Como el futuro no replica lo que ha ocurrido en el pasado, sugerimos un horizonte mínimo de inversión de 3 años”, dijeron desde Central de Fondos.