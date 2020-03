Coronavirus: los 7 datos que hoy tienen que tener en cuenta los mercados

Mientras el coronavirus continúa propagándose por los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, anunció ayer que extenderá las pautas de distanciamiento social hasta el 30 de abril. "Durante este período, es muy importante que todos sigan las pautas", dijo Trump. "Cuanto mejor lo hagas, más rápido terminará toda esta pesadilla".

Hubo un cambio de actitud en Trump muy notorio, previo a ese mansaje el presindete estadounidense sostenía que no había que frenar y que quería ver a los Estados Unidos "abiertos" antes de Pascua el 12 de abril.

So proud of the @USACEHQ, @FEMA, and the Federal Government for the 2,900 bed hospital they built in 4 days (way ahead of schedule) in the Javits Center for NY. We are now moving the teams to join others so they can continue to build more hospitals/beds. Keep up the GREAT WORK!