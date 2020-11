Continúa el goteo: las reservas del BCRA perforaron los u$s 39.000 millones

Las reservas del Banco Central (BCRA) no detienen su caída. Perforaron ayer el piso de u$s 39.000 millones por primera vez en casi cuatro años, al caer hasta los u$s 38.940 millones, de acuerdo al cierre provisorio informado por la autoridad monetaria. Este nuevo deterioro, de unos u$s 130 millones, coincidió con una rueda en la que la entidad que preside Miguel Pesce debió volver a vender divisas. Según calcularon fuentes privadas del mercado, habrían sido unos u$s 50 millones.

El nuevo debilitamiento de las arcas del Central fue el punto saliente de una jornada en la que también sobresalió la calma en el comportamiento del dólar blue y de las cotizaciones financieras. El paralelo cerró, sin cambios, en $ 163. De esta manera, la brecha con el dólar mayorista se mantiene por encima de 100%.

El dólar MEP y el contado con liquidación, en tanto, anotaron leves avances, de hasta 0,5% y permanecen así por debajo de los $ 150.

El dólar mayorista cerró a 80,23, 13 centavos por encima del cierre de ayer. El minorista anotó un avance de 25 centavos hasta los $ 85,50 en las pantallas del Banco Nación. Y el promedio se colocó en los $ 85,74, lo que elevó el valor del dólar solidario a los $ 141,47.

En lo que respecta a los activos financieros locales, los bonos en dólares firmaron nuevas correcciones, de hasta 1,2%. Así, el riesgo país trepó 13 unidades, a 1368 puntos básicos. Las acciones, en tanto, operaron mixtas en Nueva York y el S&P Merval de la Bolsa porteña cedió un leve 0,67%.