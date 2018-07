Consumo con plásticos corta racha con típico repunte por el Mundial

Con la suba de precios y de las tasas de interés, en una economía que no termina de repuntar, se resienten los consumos con tarjetas de crédito. De todas formas, si bien desde principio de año se percibía una desaceleración del crecimiento, en junio hubo un repunte gracias a los gastos por el Mundial de Fútbol.

Según el informe monetario del Banco Central (BCRA) de junio, "los préstamos mediante tarjetas crecieron 2,1% en términos reales y sin estacionalidad, mientras que en términos nominales aumentaron 5,2% en el mes ($ 15.980 millones) y acumulan un crecimiento de 35,7% en los últimos 12 meses".

Una fuente del mercado informó en off the record que al tomar mayo de 2017 versus mayo de 2018 el consumo subió un 44%, mientras que de junio de 2017 versus junio de 2018 subió un 32%. "Hay una desaceleración. Interanual sigue siendo positivo, pero está bajando intermensualmente", confirmó el especialista consultado.

Por otro lado, si se compara con otras líneas, el aumento de consumo con tarjetas figura último entre las líneas para familias: en los últimos 12 meses los los personales crecieron 45%, los prendarios 43% y los hipotecarios 153%.

Además, es necesario aclarar que las comparaciones interanuales de consumos con tarjetas se realizan contra datos que resultaron muy golpeados el año pasado; en 2017 las compras cayeron luego de que el Gobierno sincerara los costos de financiamiento de los pagos en cuotas.

Una fuente que pertenece al sector de tarjetas de crédito agregó que junio "está marcado por el día del padre, que es estacional". Además, el experto indicó que "los planes de cuotas son los que más sufren, aquellos que se utilizan para la compra de bienes durables". Por último, recordó que en julio podrá verse una caída "porque aumentan los pagos estacionalmente por el cobro del aguinaldo".

En el último informe monetario se refirió al repunte del segmento tarjetas en junio: "La única línea de crédito que no desaceleró su crecimiento respecto a mayo fue la de las financiaciones con tarjetas de crédito, favorecidas por los mayores consumos que suele haber en época del Mundial de Fútbol, asociados al turismo y a la compra de electrodomésticos (más precisamente televisores)".

Es que en concreto, hoy el pago en plazos dentro del plan Ahora 12 tiene un costo financiero total de 40%, mientras que fuera del programa el costo se eleva a casi 80%. En tanto, dejar saldo pendiente para el mes siguiente significa asumir una tasa efectiva anual que va desde el 33% (bancos públicos) y llega hasta el 140% (bancos privados), según el Régimen de transparencia del BCRA.

El organismo monetario recordó por medio del informe de junio que "en general, el financiamiento con tarjetas de crédito suele ser superior a partir de las últimas semanas de mayo en aquellos años en los que se jugó la Copa Mundial de fútbol", y citó los de 2006, 2010, 2014 y 2018.

Este aumento en los gastos con plásticos durante el Mundial coincide con un estudio de Visa que trascendió días atrás, en el que ubicaban quintos a los argentinos en una lista de consumos realizados dentro de los estadios de Rusia. Argentina figura con u$s 700.000 en gastos con Visa, detrás de Rusia (u$s 12 millones), Estados Unidos (u$s 3 millones), México (u$s 1,5 millones) y China (u$s 1,1 millón).