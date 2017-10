Confianza de inversores en Wall Street toca máximos de tres años

Las acciones en Wall Street acumulan una ganancia de 16% en lo que va del año, medido por el índice de referencia S&P500, y un 24% para las acciones del sector tecnológico. Esta racha alcista en la que el mercado ha generado escasos recortes prácticamente desde comienzos de 2016 a la fecha llevó a los índices de volatilidad a mínimos históricos y empujó a los indicadores de confianza de los inversores a máximos de tres años.

El índice "fear and greed" de CNN Money, que mide el nivel de confianza de los inversores en Wall Street, alcanzó esta semana no sólo el mayor registro en el año sino el nivel más alto desde 2014. Si bien esto puede ser entendido a priori como un dato positivo, en realidad no lo es tanto ya que cuando este tipo de índices alcanza niveles tan altos, en realidad lo que están anticipando es una próxima corrección por parte del mercado de acciones.

A su vez, los índices de volatilidad permanecen en mínimos históricos lo que significa que estamos de frente a un mercado muy complaciente y, dado que estos índices revierten fuertemente a la media, que se alejen significativamente de la misma podría implicar también un riesgo correctivo.

De todos modos los indicadores de sentimiento sí juegan a favor de un ajuste para el mercado aunque no necesariamente implique que podamos estar al final del "bull market". Es importante señalar que apostar a la baja del mercado americano ha sido una de las estrategias más perdedoras desde 2009 a la fecha y que para que esa especulación resulte ganadora, el inversor deberá contar con un timming muy ajustado para saber cuándo entrar y cuando salir.

Marcelo Elbaum, Gerente de Negocios institucionales de Allaria Ledesma, considera que en algún punto sería saludable que haya más volatilidad y agrega que "en máximos históricos la volatilidad es la mitad que en períodos normales y un escenario de baja volatilidad no es sinónimo de bajo riesgos sino al revés".

Elbaum a su vez destaca que "el escenario externo no me preocupa a pesar de que la Fed continúe con su plan de suba la tasas y que veamos una nueva suba en diciembre. El hecho de que la diferencia de tasas entre la de 1 año y la de 10 años no sea tan alta refleja que la economía mundial no está sólida y creo que lo que está ocurriendo a nivel mundial es que nos enfrentamos a una japonización, es decir, un mundo con un bajo nivel de crecimiento".