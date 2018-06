Con una subasta desierta, el BCRA evitó que el dólar superara los $ 28,46

Ayer el Banco Central (BCRA) llevó a cabo la segunda subasta de dólares y, a diferencia de lo que sucedió en el debut, la estrategia sirvió para condicionar la evolución del tipo de cambio. Los bancos creyeron que, al igual que el lunes, conseguirían mejores precios que en el mercado de cambios, sin embargo, el BCRA no convalidó ningún precio, por lo que al no entregar un solo dólar, la declaró desierta.

Así fue como el dólar mayorista del Banco Nación, el que se tomo como referencia, avanzó solo 18 centavos, hasta $ 27,76; se trató de un rebote porque en la víspera la moneda de Estados Unidos había logrado bajar 77 centavos. En tanto, el billete verde subió cinco centavos, a un promedio de $ 28,46 para la venta.

"La licitación del Banco Central, que es lo que el mercado esperaba para comprar y no tener que pagar precios de mercado en suba, quedó desierta. El ente monetario no convalidó precios y no vendió nada. El que se quedó con necesidad de pagar algo va a tener que esperar al jueves a la licitación en horario de mercado que se va a armar con los fondos del FMI", sostuvo Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios por medio de su informe diario.

También Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, se refirió a la estrategia del BCRA al describir la rueda de ayer: "Fue un día tranquilo, con algo de suba, casi 20 centavos, y poco volumen, unos u$s 520 millones. Al Banco Central, en la licitación no le sacaron un solo dólar, no vendió nada".

Un operador, en off the record, comentó que los inversores "no pagaron demasiado esperando a la licitación, pero el Central los dejó a todos a pata". A su vez, agregó: "Se ve que varios se hicieron los vivos porque ayer (por el lunes) les dio abajo del precio de mercado y creyeron que iba a pasar lo mismo".

Es que el lunes el dólar mayorista terminó en $ 27,58, mientras que el precio de corte de la subasta del BCRA fue $ 27,4936.

Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, la de ayer fue otra rueda con moderado volumen de negocios en el que la divisa norteamericana operó nuevamente con tendencia mixta e irregular y con cambios continuos de tendencia, pero siempre ubicándose en un rango superior al alcanzado en la sesión previa.

Por su parte, Izzo detalló: "El dólar había arrancado unos centavos abajo del cierre de ayer (por el lunes) pero rápidamente recuperó el precio y se operaba en la primera hora entre $ 27,65 y

$ 27,85, en un mercado con un volumen reducido durante gran parte del día, hasta que se aceleró un poco la última hora donde aparecieron algunas ventas de exportadores que lo hicieron retroceder hasta $ 27,70".

En Global Agro Broker calcularon que las liquidaciones de exportación rondaron los u$s 130 millones, una suma inferior a la estimada el lunes.

En cuanto a la licitación de Lebac, Quintana dijo que "pareció condicionar el clima local y alimentar la demanda de divisas en un escenario que todavía presenta un déficit de oferta privada". Ayer el BCRA aumentó la tasa de letras e inyectar u$s 220 millones en el mercado.

Por otro lado, García indicó que los inversores no cursaron las operaciones que no podrán hacer hoy debido al feriado: "Estuvo muy tranquilo, no creo que se haya adelantado nada".

Las reserva finalizaron en u$s 48.100 millones, u$s 185 millones menos que el lunes.