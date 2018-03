Con una suba de 3 centavos hasta $ 15,81, el dólar recuperó terreno

En la primera rueda de la semana, el dólar recuperó ayer lo perdido el viernes pasado, ya que subió 6 centavos para ubicarse en $15,54 en el mercado mayorista. En el segmento minorista, por su parte, el billete cotizó a $15,81, 3 centavos por encima de su nivel del día anterior. En el circuito informal, en tanto, el dólar se operó en torno a los $16.

"La divisa norteamericana operó muy estabilizada durante todo el día con escasa amplitud entre máximos y mínimos registrados", dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios. Y añadió: "La demanda se fortaleció sobre el cierre e impulsó la corrección alcista de hoy".

Con respecto a la jornada de ayer, el operador comentó: "Los valores más bajos del día se registraron con las primeras operaciones formalizadas en los $15,50 por unidad, dos centavos arriba del final anterior. La demanda de dólares mantuvo los precios oscilando en un nivel muy lateralizado entre los $ 15,52/15,53 hasta bien entrada la última parte de la sesión de hoy.

Los pedidos de compra se intensificaron algo en el último tramo del día y rompieron la paridad existente provocando el avance final que llevó al tipo de cambio a tocar máximos en los $15,54 por unidad en momentos cercanos al cierre de operaciones".

Fernando Izzo, de ABC mercado de cambios, afirmó que ayer fue "un día calmo, con poca oscilación y con algunas instituciones financieras haciendo swaps cambiarios por u$s 42 millones, para tomar o colocar fondos en pesos, utilizando las compra-ventas de la divisa norteamericana, a pesar de que el call-money bajó al 22%".

El volumen operado ayer ascendió a u$s 379 millones en el mercado de contado, mientras se negociaron u$s 13 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 252,50 millones en el Rofex. Operadores mencionaron que la autoridad monetaria no intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Sobre el desempeño de la divisa en los últimos días, Gustavo Quintana concluyó: "En un escenario de subas y bajas alternadas, la evolución de la moneda norteamericana se acomodó en un rango que parece estar fijado por un piso en los $15,50 y un techo al que le cuesta superar por ahora los $15,60 por unidad".