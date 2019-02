Con un tweet, Donald Trump torció el rumbo del precio del crudo

Un tuit del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explica la caída en el precio del petróleo en el día. El mandatario se quejó de la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el precio del crudo se hundió más de 2% pese a que había arrancado la rueda en alza.

"Los precios del petróleo están subiendo demasiado. OPEP, por favor relájense y tómenlo con calma. El mundo no puede asumir un alza de los precios", escribió Trump en Twitter, y fue suficiente para hacer reaccionar al crudo.

El referencial Brent bajó después u$s1,43 dólares, a u$s 65,69 el barril, tras subir previamente a u$s 67,47, su valor máximo en 2019. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) cedió un 1,4%, a u$s 55,88 por barril.

Datos de Bloomberg

Los precios del petróleo subieron un 20% este año, respaldados por los recortes a la producción que acordaron la OPEP y un grupo de grandes productores encabezados por Rusia. El pacto fijó un recorte conjunto de 1,2 millones de barriles por día (bpd).