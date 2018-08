Con un dólar 60% más caro, gastos por viajes cayeron 26% en un año

Si bien en julio el dólar retrocedió casi 5%, los argentinos gastaron menos en viajes. Es que la clave está en los datos interanuales; si se comparan los valores promedio del dólar de julio de 2017 contra los de julio de 2018, claramente hay una diferencia: pasó de $ 17,18 a $ 27,57. En concreto, el dólar se encareció un 60% y se volvió mucho más caro viajar al exterior.

Así, no es de extrañar que en el último informe del Banco Central (BCRA) sobre la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, registrara egresos netos por "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" por u$s 651 millones, cuando en julio de 2017 la cifra ascendía a más de u$s 845 millones. El déficit neto de la cuenta de "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" mostró un descenso interanual de 23%.

El informe detalló que "los egresos brutos fueron de u$s 774 millones (caída de 23%), mientras que los ingresos brutos totalizaron u$s 124 millones (aumento de 12%). Así, la salida neta de u$s 651 millones se originó en pagos netos a emisoras de tarjetas por u$s 462 millones, egresos netos de aerolíneas y otros transportistas de pasajeros por u$s 103 millones, pagos netos de operadores turísticos por u$s 92 millones, levemente compensados por ventas netas de billetes de no residentes por u$s 6 millones".

Asimismo, aclara que, del total de cancelaciones brutas al exterior por uso de tarjetas, u$s 542 millones en julio, alrededor de u$s 120 millones correspondieron a bienes o servicios pagados por residentes que no estarían vinculados a viajes, es decir, comercio electrónico no presencial.

Las operaciones registradas en concepto de servicios mostraron una caída de 23% en su salida neta respecto a julio del año anterior, para totalizar egresos netos por u$s 749 millones: "El resultado de esta cuenta tuvo su principal explicación en los egresos netos por Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta por u$s 651 millones, seguido por Fletes y Seguros por u$s 100 millones y por Otros servicios por u$s 75 millones. Estos movimientos fueron compensados parcialmente por ingresos netos por Servicios empresariales, profesionales y técnicos por u$s 76 millones".