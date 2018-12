Con tasa mínima de 4,75%, Hacienda recaudó u$s 850 millones vía Letes

El Ministerio de Hacienda realizó hoy la última licitación de Letras del Tesoro en dólares (Letes) del año. En este caso, se trató de instrumentos a 196 días, con vencimiento al 28 de junio de 2019, a través de los cuales captó u$s 850 millones a cambio de una tasa de 4,75%.

La cartera que conduce Nicolás Dujovne buscaba renovar un vencimiento de u$s 1100 millones y finalmente colocó u$s 850 millones, lo que significó un de 77%. Dicha proporción superó al 60% de renovación que el Tesoro acordó con el FMI para las licitaciones de este año. Si bien el interés inversor fue elevado, a Hacienda no le sobró nada: recibió ofertas por u$s 851 millones y tomó prácticamente el total.

A lo largo de 2018, el porcentaje de de Letes fue variando y llegó a tocar un mínimo de 43% en julio. En cambio, a mediados de noviembre el instrumento recuperó su atractivo y Hacienda logró renovar el 100% del vencimiento del 16 de ese mes.

Con respecto a la tasa, el Tesoro había garantizado un mínimo de 4,75%, lo mismo que venía pagando a en las últimas dos licitaciones (a 177 y 198 días) y logró realizar la colocación a ese costo. La tasa interna de retorno efectiva anual, por su parte, llegó a 4,80%.

El interés convalidado representa una importante caída desde el máximo del año, que ascendió a 7% en dólares en la colocación del 12 de septiembre a 198 días. Ese récord se dio luego de la fuerte escalada del dólar a fin de agosto y en un contexto de retornos muy altos para los bonos argentinos y las propias Letes en el mercado secundario.

Desde ese momento, Hacienda empezó a bajar los retornos en las sucesivas licitaciones. Realizó 3 recortes de 50 puntos básicos y uno más de 75 puntos adicionales, hasta llegar al nivel de 4,75%. Desde la turbulencia financiera, la estrategia que utilizó la cartera de Dujovne para despertar el interés inversor fue garantizar tasas mínimas de modo de darle cierta previsibilidad a los potenciales tomadores de Letes.

Si bien el Tesoro logró bajar el costo de las letras en comparación con los máximos de este año, los rendimientos que convalidó estuvieron muy por encima de los que había aceptado en 2017. De los u$s 1100 millones vencen esta semana, u$s 300 millones habían sido emitidos en junio del año pasado a una tasa de 3,40% para el plazo de 532 días. Los u$s 800 millones restantes, en tanto, se habían colocado inicialmente en diciembre del año pasado y el Tesoro había pagado 3,10% a 364 días.

La de hoy fue la última licitación de Letes del año y permitió a los minoristas dolarizarse a un tipo de cambio mayorista de $ 37,65. Esto significa un punto de entrada casi un peso más barato que el cierre del dólar del martes en las ventanillas bancarias.

De acuerdo con los datos de Hacienda, entre colocaciones primarias y reaperturas de emisiones anteriores, el Tesoro recaudó u$s 19.600 millones en Letes denominadas en moneda estadounidense durante 2018, en un total de 24 licitaciones.

Como resultado de las operaciones realizadas, Hacienda ya tiene pautados vencimientos de Letes en los primeros 7 meses del próximo año. En enero de 2019 vencen u$s 2011 millones; en febrero, u$s 2201 millones; en marzo, u$s 1676 millones; en abril, u$s 2282 millones; en mayo, u$s 2204 millones; en junio u$s 1683 millones; y en julio, u$s 717 millones.