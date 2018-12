Con tasa debajo de 60% buscarán que haya menos pesos para domar la inflación

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (Copom) definió la zona de no intervención del dólar para el primer trimestre de 2019 y así pretende dar precisiones adicionales acerca del funcionamiento del esquema monetario en los próximos meses. Como adelantó El Cronista, la autoridad monetaria además eliminó el piso de 60% a la tasa de Leliq, que ayer bajó de ese nivel.

"El Copom definió los límites de la zona de no intervención cambiaria que guiará el accionar del BCRA durante el primer trimestre del 2019", destacó el Central en un comunicado y agregó que "usando como referencia los límites vigentes al 31 de diciembre del 2018 ($ 37,117 y $ 48,034, respectivamente), los límites de la zona de no intervención se actualizarán diariamente a una tasa mensual del 2% entre el 1° de enero y el 31 de marzo del 2019.

La tasa del 2% mensual está por debajo de las expectativas de inflación para esos meses, pero fuentes del BCRA dijeron que eso no implica que se persiga un atraso cambiario sino el objetivo de que los registros de inflación estén por debajo de las expectativas actuales. La zona de no intervención, dijeron fuentes del BCRA, se mantendrán con actualizaciones trimestrales hasta al menos diciembre de 2019.

La entidad, sin embargo, dio una señal al especificar cómo será la intervención en el mercado cambiario y detalló que si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona de no intervención, comprará no más de u$s 50 millones por día. Y habrá otro límite: la expansión monetaria en el mes por esta vía no podrá exceder el 2% de la meta de agregados.

A la inversa, indicó que si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, la meta de base monetaria se reducirá con ventas de dólares por hasta u$s 150 millones diarios, sin límite a la contracción monetaria resultante.

Las bandas asimétricas buscan ser "porosas", dijeron fuentes del BCRA. Así, la señal es que si el dólar perfora el piso no defenderá un precio a capa y espada. Tampoco el techo, aunque en ese nivel el celo será mayor.

Con los anuncios de esta mañana, el BCRA eliminó formalmente el piso que le había puesto a la tasa de interés de las Leliq, lo que permitirá que las tasas de interés puedan acompañar una baja de las expectativas de inflación si la situación evoluciona favorablemente en las próximas semanas , destacaron desde Grupo SBS.

Del Copom forman parte el presidente del BCRA, Guido Sandleris, el vicepresidente, Gustavo Cañonero, la vicepresidente segunda, Verónica Rappoport, más los directores Enrique Szewach, y Mauro Alessandro.

"El BCRA seguirá actuando con cautela durante los próximos meses", dice el comunicado. En el discurso que dio Cañonero ayer en el aniversario de una revista la palabra "cautela" fue la clave.

En ese sentido, la decisión del Copom de ayer fue volver más exigente de lo planificado originalmente la meta de base monetaria de diciembre. El compromiso de "emisión cero" pactado con el FMI preveía que éste mes, en el que la demanda de dinero crece, la base monetaria pudiera expandirse 6,3% respecto de la meta. Así, podría terminar este mes en unos $ 1,35 billón. El comunicado de política monetaria dijo que se impusieron como objetivo que el promedio del mes cierre $ 16.000 millones por debajo de esa cifra.

Es, de todas formas, una expansión del 6,3% respecto al promedio de base monetaria de noviembre, pero el BCRA viene sobrecumpliendo el objetivo de agregados en los dos primeros meses del nuevo esquema.