Con subas de hasta 8%, el sector bancario empujó al S&P Merval

La bolsa porteña volvió a operar en alza en la última jornada de la semana por compra de oportunidades, e impulsada por compras de inversores institucionales sobre acciones de los segmentos energético y financiero ante sus atractivos valores, dijeron operadores.

El índice líder S&P Merval de Buenos Aires mejoró un 5,18%, a 32.412,27 unidades. De esta manera, el indicador cerró su mejor semana medido en dólares desde septiembre. Medida en moneda local, en tanto, fue la mejor semana desde noviembre.

Con un alza de 8,29%, Banco Macro lideró el podio de este viernes. Fue seguido por Transportadora Gas del Norte (+7,95%), Transener (+7,74%), Grupo Supervielle (+7,28%) y Ternium (+6,84%).

"El comportamiento del mercado en estos últimos días responde básicamente a compras de oportunidad, de fondos que están viendo valores muy bajo y que tenían incorporados el mayor 'riesgo de Cristina Kirchner'", sostuvo el analista de mercados y director de MB Inversiones, Diego Matínez Burzaco.

"La extensión de la suba de hoy responde a la novedad de la intención del Gobierno de buscar algún tipo de acuerdo al menos con la parte del peronismo más racional que está teniendo una buena repercusión en los bonos, que está permitiendo reducir en el margen el riesgo del país", agregó en diálogo con El Cronista.

Según el análisis de Burzaco, "estamos en un mercado de oportunidades de muy corto plazo y con un riesgo asociado muy alto. Y de cautela porque este anuncio de acuerdo político puede quedar en la nada".

El riesgo país, medido por la banca de inversión JP Morgan, caía 38 unidades a 926 puntos básicos. El reacomodamiento e la baja del riesgo país ayudó al interés sobre la deuda pública.

Un informe de Portfolio Personal, en tanto, repasó la jornada de la renta fija. "Los bonos en dólares estuvieron fuertes mostrando una buena recuperación ante las caídas de la semana pasada. En particular, la curva larga de la deuda en dólares trepó entre 2,4%-4,7%, mientras los bonos más cortos también cerraron en verde promediando una suba de 0,2%-1,2%", indicaron.

"En cuanto a los bonos en pesos, se destacaron los bonos Badlar debido al movimiento de la tasa Badlar de los últimos días que paso de 49,3% a 53,4% en el día de ayer. Por parte de los bonos CER (ligados a la inflación), hubo alzas y bajas entre -1% y +1%", agregó el reporte.

"Será importante monitorear el nivel de reinversión que puede generar la semana próxima la amortización y renta del Bonar 2024 (AY24), el bono más relevante, por lo cual dicho evento servirá para medir el apetito (inversor)", dijo Gustavo Ber, economista titular de la consultora Estudio Ber.

Los adrs de acciones argentinas que cotizan en el exterior, que ayer mostraron una operatoria levemente alcista, profundizaron hoy la tendencia positiva.

Al igual que en el plano local, los papeles de Banco Macro lideró las alzas con un movimiento de más de 10%. Por su parte, Banco Francés y Grupo Supervielle también anotaron subas mayores a 7%.

Las acciones argentinas se plegaron al buen humor del mercado estadounidense, que festejó hoy las últimas novedades en materia económica. Mientras que el mercado esperaba que se crearan 190.000 puestos de trabajo, las cifras oficiales hablaron de 263.000 nuevos empleos.

Asimismo, el ritmo de crecimiento de los salarios subió a 3,2% anual y el desempleo cayó a 3,6%, su nivel más bajo de los últimos 50 años.

Luego de las buenas noticias, las acciones estadounidenses aumentaron su valor. El índice industrial Dow Jones ganó 0,75%. El S&P 500, por su parte, subió 0,96%. Finalmente, el Nasdaq trepó 1,58%.

El miércoles, tras la reunión del comité de política monetaria, la Fed había dicho que el mercado de trabajo permanecía fuerte y dato conocido hoy parece darle la razón al titular del organismo, Jerome Powell, que no cedió a las presiones del presidente Donald Trump para recortar aun más la tasa de interés.

Aunque no le concedieron la baja de tasas, el mandatario festejó la noticia en Twitter:

JOBS, JOBS, JOBS!



“Jobs surge in April, unemployment rate falls to the lowest since 1969” https://t.co/4DGpumMISf