Con su oferta por la Bolsa de Londres, Hong Kong trata de no perder el tren del siglo XXI

Tras la "bomba" que cayó la semana pasada proveniente de Hong Kong, los operadores de la bolsa de Londres podrían pensar que, sobre llovido, ahora les toca aún más mojado. Porque con todos los problemas que la City londinense ha tenido que enfrentar este último tiempo a causa del Brexit, ahora surge una propuesta de adquisición por parte del mercado financiero chino.

La oferta es por 31.600 millones de libras esterlinas (u$s 39.000 millones) para quedarse con el London Stock Exchange (LSE), en una jugada digna de ajedrez al más alto nivel, que nadie en Londres vio venir, aunque ahora que cayó la noticia, todos entendieron su lógica.

Deducida la deuda y otros ajustes, la oferta de la bolsa de Hong Kong alcanza los 29.600 millones de libras (u$s 37.000 millones), lo que valora cada acción del LSE en 83,61 libras, por encima de las 72 libras actuales. En tiempos de gran incertidumbre política en el Reino Unido, en el que todavía nadie sabe cuál puede ser el verdadero costo del divorcio con la Unión Europea, pero sí que el valor de la libra se encuentra muy débil, más de un ejecutivo de la City debe estar pensando seriamente en la propuesta.

UN PASO NATURAL

De acuerdo con Charles Li, director general del Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), esta operación "ambiciosa y de gran envergadura" viene siendo evaluada desde hace varios meses. Para la bolsa hongkonesa, que ya es poseedora en la capital británica del principal mercado de metales (el London Metal Exchange, que fue adquirido en 2012 por u$s 1700 millones), este nuevo paso debería ser natural.

Sin embargo, la propuesta de compra cayó muy mal entre los operadores londinenses, pero también en Wall Street y en las principales bolsas europeas, que temen un nuevo avance del gobierno chino en el ajedrez geopolítico mundial. Conseguir la "joya de la corona" y hacerse con el mercado más antiguo del mundo, sede de la tasa Libor, sería un golpe de prestigio difícil de igualar.

De hecho, el gobierno británico ya anticipó su desconfianza. Andrea Leadsom, secretaria de Finanzas, sostuvo en una entrevista que "vigilaremos con mucho cuidado todo lo que en esta operación pueda afectar al Reino Unido en términos de seguridad".

SÓLO SE TRATA DE SOBREVIVIR

Si bien no se puede desdeñar la ambición china de seguir avanzando en su política de fortalecimiento internacional del sector financiero, para convertirse en un verdadero retador de EE.UU., la única potencia mundial en este aspecto, las motivaciones del HKEX son mucho más profundas y tienen que ver directamente con su supervivencia durante las próximas décadas.

Porque en caso de prosperar su oferta de adquisición, la bolsa de Hong Kong pasaría a convertirse en la tercera más grande del mundo por capitalización bursátil, detrás de los gigantes NYSE (New York Stock Exchange), que hoy vale u$s 24,2 billones (al sumar el valor de todas las empresas listadas) y el Nasdaq (u$s 11,7 billones). De lograr la fusión, la suma del HKEX y el grupo LSE (incluye la Borsa Italiana) llegaría a los u$s 8,1 billones, de acuerdo con la World Federation of Exchanges.

Además, Hong Kong estaría ubicada en el lugar perfecto para convertirse en el nexo financiero entre Occidente y Oriente, con un pie en Londres y otro en China. "Crear un vínculo con Europa permitiría al HKEX atraer a los inversores a una plataforma financiera verdaderamente internacional", afirmó Kyle Voigt, analista de la consultora Keefe, Bruyette & Woods.

Pero también, y tal vez ese sea el principal motivo de la propuesta enviada a londres, Hong Kong tiene que competir con Shanghai por su supervivencia, ya que solo un mercado financiero chino logrará convertirse en retador de Wall Street, de acuerdo con los analistas.

Para los expertos, el futuro del sistema financiero internacional pasará por una concentración de los mercados en dos megabolsas mundiales (una ya se sabe que seguirá siendo la de Nueva York), y un resto de bolsas regionales de mucha menor envergadura. Por eso, la gran pelea que hoy libra el HKEX es contra el operador de la bolsa de Shanghai.

LOS PROBLEMAS A SUPERAR

En el caso de Hong Kong, el desafío por delante es muy grande. Porque primero tiene que moverse rápido para conseguir la aprobación del LSE antes de que este mercado confirme la adquisición de la compañía Refinitiv, uno de los líderes en estadísticas de mercado, con quien hoy está en proceso de fusión. Si no logra evitar esta unión, el valor del mercado londinense será demasiado grande para poder adquirirlo. "Por ahora, el LSE es todavía comprable. Pero una vez que haya absorbido Refinitiv, será mucho menos accesible", manifestó Voigt.

Mientras que el segundo problema que enfrenta el HKEX es de índole político, y tiene que ver con la crisis que hoy vive el territorio, que pone en jaque toda la estrategia de expansión del mercado financiero. Es real el riesgo de que las demandas por mayor democracia terminen en una sangrienta represión por parte del gobierno chino, por lo que la ventana de oportunidad que tiene Hong Kong para no perder el tren de la historia no va a durar demasiado tiempo.