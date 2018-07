Con sólo dos salidas a bolsa este año, otra empresa posterga su debut

Por tercera vez en lo que va del año, la rosarina Bioceres decidió aplazar su debut en el mercado de acciones. Si bien en el mundo hay un boom de IPO empresas de biotecnología, Bioceres anunció ayer que postergará la suya por la volatilidad que la economía argentina.

Estaba previsto que la compañía hiciera un debut doble en Wall Street y la bolsa porteña en febrero de este año. Sin embargo, en ese momento ya comenzaban a sentirse las primeras señales de la desconfianza de los inversores internacionales respecto a los activos argentinos. Entonces, la operación fue postergada para mediados de mayo, pero en plena corrida cambiaria, los directivos de la compañía decidieron esperar hasta este mes.

Esta nuevo aplazo significa un revés importante para la firma, ya que tal como señalaron fuentes del mercado, hay un furor en Wall Street por las acciones de empresas del sector de biotecnología.

Bioceres buscará una nueva ventana de oportunidad cuando comience 2019. Sin embargo, no es la única compañía local que tuvo que modificar su hoja de ruta por la tormenta financiera que afecta a la Argentina. La semana pasada, Molinos Cañuelas, otra que estaba en el pipeline de futuras cotizantes en el exterior, anunció que realizaría una reestructuración de su deuda, que llega a los u$s 760 millones.

Aunque se esperaba un despegue de empresas locales que ofrecieran sus acciones en el mercado, las dos únicas ofertas públicas en el exterior que llegaron a concretarse este año fueron las de Central Puerto y Corporación América, aunque su resultado no fue el esperado originalmente. La firma de Eurnekian, buscaba levantar entre u$s 500 y u$s 750 millones y pudo colocar u$s 486 millones. En este caso, el "riesgo argentino" estaba acotado: de los 52 aeropuertos privados que controla Corporación América, 37 están en el país y el resto se encuentran en Uruguay, Ecuador, Perú, Brasil, Italia y Armenia. El caso de Central Puerto fue más llamativo: la generadora de energía terminó saliendo con un precio por debajo de lo esperado y colocó apenas el 50% de los papeles que tenía pensado ofrecer.

La suba de tasas de Estados Unidos, el éxodo de capitales de los mercados emergentes y la incertidumbre propia sobre la marcha de la economía argentina, con una moneda débil y tasas altas, cerraron el acceso de las empresas locales al fondeo externo. "El mercado está cerrado para Argentina como soberano y de ahí para abajo, todos se ven afectados", dijo Marcelo Villegas, socio de Nicholson & Cano. Villegas consideró que los factores que alejan las posibilidades de las compañías locales de emitir equity "no son solamente de la coyuntura argentina, tiene que ver con el riesgo emergente en general".

En un pipeline congelado, se espera que algunas compañías busquen financiamiento privado o que lo hagan mediante emisión de un bono. "Hoy, para emitir acciones, tienen que venderlas muy baratas y eso afecta al valor de toda la compañía. Entonces, quizá les resulta mejor salir a emitir deuda con un cupón caro pero que no afecta al precio de las acciones", dijo Sebastián Maril, de Research for Traders.