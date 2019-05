Con plazos preelectorales, el Tesoro pagó 4% por Letes en dólares y 59% por Lecap

La jugada del Ministerio de Hacienda para acortar plazos en la colocación de letras tuvo un resultado que al interior de la cartera calificaban como bastante bueno. En medio del mal clima en el mercado por la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos y China, el Tesoro logró colocar u$s 988 millones en Letes en dólares a 70 días con una tasa nominal anual (TNA) de 4%.

La cartera que conduce Nicolas Dujovne enfrenta este viernes un vencimiento de u$s 1350 millones en estos instrumentos, de los cuales u$s 1000 millones estarían en manos privadas, según fuentes del mercado. Sin embargo, el Tesoro se había propuesto renovar un tope de u$s 1000 millones.

Si bien recibió ofertas por u$s 1106 millones, terminó tomando solo u$s 988 millones en instrumentos con vencimiento al próximo 19 de julio (70 días). "Lo que veo es que le han pedido más tasa y no la salió a pagar", dijo Mateo Reschini, analista de LBO sobre la diferencia entre las ofertas y el monto adjudicado.

La reducción del plazo tuvo como objetivo garantizar la renovación de la deuda a un plazo anterior a las elecciones, en un momento de alta inestabilidad en el mercado. "Cuando las condiciones sean las apropiadas, volveremos a estirar plazos", habían explicado en Hacienda.

"A algunos les hacía ruido que pasaran al plazo a 70 días pero eso muestra lo que es la volatilidad política. La liquidez de compra desaparece y el mercado está bastante ofrecido. Al pagarse esta Letes se reevaluará la situación política en ese momento", señaló Reschini.

En la emisión de hoy el Tesoro no había garantizado una tasa mínima sino que licitó precio. El resultado fue un valor de $ 992,38 por cada $ 1000, lo que representó una TNA de 4%. En la previa, las letras a plazo similar cotizaban con un retorno de 3,5% en el mercado secundario.

"Viendo el nivel de deterioro que tuvieron los activos argentinos, la tasa estuvo bien. En 3,5% hubiera sido una buena tasa y el 4% estuvo en la parte alta del rango que esperábamos, teniendo en cuenta que son sólo 70 días", analizó Diego Falcone, de Cohen.

La colocación de hoy se realizó casi al mismo tiempo que se pagaban unos $ 1600 millones en capital y amortización de Bonar 24. Aunque se especulaba con que se reinvirtiera en Letes parte de ese pago, la mayoría de los inversores van a ver la plata en sus cuentas recién mañana.

Deuda en pesos

Hacienda también colocó hoy $ 31.127 millones en Lecap capitalizables a una tasa nominal mensual de 3,50%. Estas letras también son de corto plazo, ya que vencen el próximo 28 de junio, es decir, en 49 días. El precio de corte fue de $ 1139,00 por cada $ 1000, lo que significó una TNA de 59,43%.

Hoy, en el mercado secundario, estos instrumentos pagaban en torno a 54%. "La tasa de Lecap fue más de mercado, ajustada a la tasa que estamos viendo de Leliq. Todo se fue acomodando a la falta de demanda de pesos", sostuvo Falcone.

El máximo que Hacienda podía emitir mediante Lecap era de $ 33.500 millones pero las ofertas no llegaron a ese valor sino que sumaron $ 32.880 millones. Se trataba de una reapertura de una serie emitida previamente, por lo que el total colocado de estos instrumentos asciende a $69.993 millones.

"En Lecap vencían $ 37.700 millones y adjudicaron 31.200, lo cual es un buen roll over. Habrá que ver qué hace el público con esos casi $ 8000 millones que quedaron afuera", especuló Reschini en referencia a la renovación del 82% del vencimiento.