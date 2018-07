Con planes de pagos al 2,3%, Pymes se financian con la AFIP e invierten en tasa

Se suele decir que la Argentina es el país con mayor carga impositiva del mundo, donde más tiempo, esfuerzo y dinero cuesta cumplir con los más de 100 impuestos que existen a nivel nacional, provincial y municipal. Sin embargo, las tasas que se pagan por los planes de financiación son realmente convenientes, al punto que muchos contribuyentes pagan 2,3% mensual para darse vuelta e invertir en instrumentos como las Lebac, que ofrecen 47% anual.

El interés mensual, la cantidad de cuotas del plan y la cantidad de planes posibles dependen de la categoría de riesgo que el contribuyente tenga en AFIP. Esa nota o calificación que AFIP le otorga a cada empresa depende pura y exclusivamente del comportamiento fiscal de esa empresa: si presenta sus declaraciones en tiempo, si paga sus obligaciones en la fecha de vencimiento, si tiene juicios con AFIP, si tiene obligaciones sin cumplir.

"Con tasas que van del 2,3% al 2,45% por mes, conviene financiar el pago del IVA, de las cargas sociales y todas las obligaciones impositivas que resulte posible, y ese dinero invertirlo, considerando las tasas que paga el mercado", advierte Ezequiel Passarelli, asociado de SCI Group.

Ivan Sasovsky, CEO de Sasovsky & Asociados, coincide en que esto lleva a que muchos contribuyentes opten por no ingresar por ejemplo anticipos y financiarse con el propio fisco: "Asimismo, las opciones de financiamiento con los planes de pagos de AFIP son mucho más baratos que los que pueden ofrecerse en el mercado, además de no quitarte capacidad de crédito financiero, ni figurar en la central de deudores del BCRA ante cualquier incumplimiento. Estamos en momentos difíciles y los contribuyentes están recurriendo a estos mecanismos que permiten financiamiento mucho más razonable que lo que ofrece el sistema financiero como un último recurso".

"Obviamente las tasas indican una diferencia muy favorable a las Lebac", suma Guillermo Pérez, presidente y CEO del Grupo GNP, quien de todos modos hace hincapié en que "no recomendaría jugar ese partido, ya que baja mucho tu calificación frente a AFIP como contribuyente no cumplidor. Por otro lado, se está invirtiendo en un activo que hoy tiene cierto riesgo financiero: las tasas no pueden subir indefinidamente para contener el dólar, ya que la recesión sería insostenible".

Por su parte, Passarelli destaca que, ya sea mediante la utilización de un plan de pagos de AFIP o mediante financiación externa o propia, se recomienda no tener deudas con el fisco, considerando los inconvenientes que ello acarrea.

Por un lado, el aumento de la tasa de interés, el cual pasa de ser resarcitorio (3% mensual), a punitorio (4% mensual), una vez que llega la boleta de deuda, aproximadamente a los 20 días de vencida la obligación.

Por el otro, el aumento sustancial de la deuda (en un 10% adicional), en concepto de honorarios del abogado de la AFIP que lleva adelante el reclamo. Otro aspecto es la mala nota que recibe la empresa por tener deudas, con el consiguiente aumento de tasas, reducción de cantidad de planes, reducción de cantidad de cuotas.

Un punto criticado por Passarelli refiere a que, a mejor nota, mejores condiciones existen (mejor tasa de interés, mayor cantidad de cuotas y de planes): "Se premia a los que menos financiación necesitan, cuando debería ser al revés".

Pero lo cierto es que la AFIP tampoco podría estar premiando al que peor se porta.