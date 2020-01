Con permiso del BCRA, el dólar oficial marcó la quinta suba consecutiva

El dólar mayorista terminó cinco centavos arriba, a $ 60,23, apenas por debajo del valor en el que se posicionó el Banco Central (BCRA) para delimitar el techo de la cotización: $ 60,25.

Con este avance, la moneda estadounidense sumó cinco ruedas al alza, tendencia que necesitó irremediablemente la bendición del Central en medio de un cepo cambiario reforzado.

El BCRA se ubicó del lado de la oferta, otra vez, con una ficha de u$s 50 millones, pero a un precio cinco centavos superior al que ofreció divisas ayer. No obstante, en la City indicaron que la entidad no necesitó vender. Tampoco se lo vio del lado de la demanda.

El billete estuvo a $ 63 en el Banco Nación, en cambio el precio promedio calculado por la entidad sobre la base de bancos y casas de cambios quedó en $ 62,97. El precio final, sin embargo, es otro: un 30% más por el impuesto solidario, casi $ 82. Otro dato a aclarar, por esta vía solo se pueden comprar $ 200 mensuales debido al cepo, un control que persistirá, según el Gobierno, hasta que "ingresen dólares".

Tal como detalló Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en su informe diario el tipor cambio superó los registros más altos de 2020, pero "sin alcanzar hasta ahora los máximos históricos registrados el año anterior".

En la misma línea, describió: "La estrategia de regulación oficial abandonó el anclaje del tipo de cambio sustituyéndolo por un proceso de actualización continua que modifica los valores con frecuencia, fijando pisos y techos de la cotización en una suerte de banda cambiara dentro de la cual se mueven los precios del dólar mayorista, imponiendo una tendencia que se beneficia del estricto control de cambios actual".

El volumen operado en el contado rondó los u$s 250 millones.

Los otros dólares

El dólar blue mostró un leve ascenso, pero durante toda la jornada en terreno positivo. En las cuevas la cotización se movió en torno a los $ 77,75, 25 centavos más caro que ayer.

El contado con liqui y el dólar MEP, en tanto, no terminaron de definir aún si se volcaban al terreno positivo o al negativo.

El dólar para la fuga, como se lo conoce al contado con liqui, se consiguió a poco más de $ 84, mientras que el dólar bolsa, como se le dice al mep, cotizaba arriba de $ 82.

"Es imposible saber cuánto más pueden subir estos dólares. La brecha puede ser 20% o de 80%", opinó una fuente del mercado, en off the record.