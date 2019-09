Con muy poco volumen y contención del BCRA, el dólar subió más de 30 centavos

El dólar se vendió 50 centavos más caro en el Banco Nación, a $ 58. En tanto, el precio promedio del billete se ubicó en $ 58,77, un aumento de 33 centavos respecto del viernes.

En el terreno de los grandes jugadores, el tipo de cambio arrancó con timidez, pero a medida que avanzaba la rueda, también ganaba fuerza. Si bien llegó a un pico de $ 56,31, terminó en $ 56,28, 17 centavos más que ayer.

En la City le adjudicaron al Banco Central (BCRA) el retroceso del final de rueda, aunque sin que la entidad tuviera que vender demasiados dólares. "En un monto estuvo parado en $ 56,28, u$s 30 millones había, pero no vendió mucho", dijo una fuente en off the record.

En sintonía, Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, señaló que "las ventas del Central volvieron a suplir el faltante con intervenciones directas" que abastecieron la plaza corrigiendo parcialmente la suba de hoy.

"Arrancó pesado pero solo se operó a $ 56,20. Pesado porque se opera muy poco y con intervalos de tiempo entre cada operación, algo que tiende a agrandarse. Es que el mercado va esperar a ver qué pasa, pero por el panorama interno y externo, si no sale el Banco Central, esto está para afirmarse", había comentado poco después de la apertura Quintana. Finalmente, esta previsión fue acertada: el precio se recalentó hasta que apareció el Central.

El volumen negociado en el segmento de contado ascendió a u$s 360 millones, todavía muy pobre en comparación a lo que se movía en ruedas previas a las PASO.

En cuanto a la subasta de Leliq, el monto total adjudicado por el BCRA fue $ 245.918 millones a una tasa promedio de 84,011%, que es el equivalente de la tasa de política monetaria.

Finalmente, en el mercado informal, el dólar blue se vendió a $ 61,50, un alza de más de 2% respecto a la última sesión de la semana pasada.