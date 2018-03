Con menos demanda importadora prevén dólar abajo de $ 15 para julio

El enfriamiento de la economía en Brasil provocó que muchas terminales automotrices no requieran los insumos necesarios para importar. A su vez, cayó la demanda de maquinaria y de manufactura de origen industrial (MOI), lo que también trae como consecuencia una merma en la llegada de productos del exterior.

El corolario de esta situación es un dólar estable, ya que a la menor demanda de importadores se le sumará una mayor liquidación de exportadores.

A su vez, muchos lograron stockearse con un dólar subsidiado de $ 9, con lo cual ya no necesitan más insumos.

Por otra parte, había muchas declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAIs) mellizas, trillizas y cuatrillizas, porque se pedía la misma hasta cuatro veces en forma simultánea, para tener más chances de que saliera.

De acuerdo a los contratos de dólar futuro de Rofex, con los cuales se cubren muchos importadores, la expectativa es que durante el primer semestre del año el billete se mantenga por debajo de los $ 15.

A fin de marzo recién pasaría la barrera de los $ 14, pues se negocia a $ 13,53 para fin de mes y

$ 13,84 para fin de febrero. Y recién a fin de julio pasaría los $ 15, al llegar a $ 15,25, ya que se negocia a $ 14,37 para fin de abril, $ 14,67 para fin de mayo y $ 14,90 para fin de junio. La expectativa está puesta en terminar el 2016 por debajo de los $ 17, ya que los contratos marcan un dólar de $ 16,90 a fin de año. Como antesala, se pueden comprar contratos a $ 15,60 a fin de agosto, $ 15,99 a fin de septiembre, $ 16,32 a fin de octubre y $ 16,65 a fin de noviembre.

El ex subsecretario de Industria y Comercio, Miguel Ponce, hace esta cuenta: "De las 36.000 DJAI que estaban pendientes, y que se aprobaron a fin de año por u$s 2.000 millones, saldrán 18.000 por u$s 1.000 millones, porque la mitad quedarán anuladas, ya que no se usarán por el enfriamiento de la economía en Brasil. Muchas compañías pensaban tener una determinada demanda que finalmente no existió".

Por lo tanto, lo que se esperaba como una salida a la especie de una Puerta 12 quedó más ordenado, con un dólar en plena oscilación, que ya no siempre sube, sino que también baja, como si fuera el tobogán de una plaza con niños que suben y bajan. Justamente esta oscilación diaria en el tipo de cambio hace que los operadores tengan más precaución con el cierre de cambios que maneja el banco. No es lo mismo ahora el precio de la divisa en la apertura que al final de la rueda, entonces se esmeran por conseguir la mejor cotización posible.

Además, por lo general el pago de las importaciones se hace en diferido. Si bien el ideal histórico es 110 días, el promedio hoy es a dos meses. Si muchas fueron aprobadas hace 20 días, quiere decir que a principios de marzo puede haber una mayor demanda por divisas, que será compensada seguramente por la liquidación sojera.