Con mejor ánimo en el mercado, Dujovne renovó el 80% de las Letes

El Ministerio de Hacienda logró renovar ayer el 80% del vencimiento de Letes que ascendía a u$s 500 millones. En la tercera licitación de julio, la cartera de Nicolás Dujovne recaudó u$s 400 millones en letras a 182 días, con vencimiento al 25 de enero de 2019, y pagó 3,75%.

En Hacienda celebraron la renovación de una buena porción del vencimiento, aun cuando no fue el total. Manuel Terré, analista de Delphos Investment, aportó datos al respecto: "En junio, la tasa de rolleo había sido 55%. Con las tres emisiones de julio la renovación alcanzó un 80%, que está en línea con los niveles de mayo. Si bien está debajo del ratio del período enero-abril, por lo menos está algo más elevado respecto al mínimo de junio".

La colocación quincenal de Letes (a la que este mes se sumó una licitación extraordinaria que se pudo suscribir en especie con Lebac) apunta a fondear al Tesoro internamente, ya que los mercados del exterior están cerrados para los emergentes. La buena respuesta a la emisión de ayer respalda ese plan. "Hay que seguir viendo las próximas colocaciones, a ver si logran seguir rolleando en lugar de volcarlas al mercado y, de a poco, ir achicando el stock", afirmó Diego Demarchi, gerente de wealth management de Balanz.

Al igual que en la licitación del pasado 11 de julio, en la emisión que cerró ayer el Ministerio de Hacienda había garantizado un precio máximo y una tasa mínima de 3,65% para las Letes. Finalmente, terminó pagando apenas 10 puntos básicos por encima de ese piso ya que la emisión se realizó a una tasa de 3,75%. El rendimiento estuvo por debajo del que esperaban los analistas en la previa, que estimaban tasa de 4,5% teniendo en cuenta las últimas licitaciones y la curva del mercado secundario.

Para encontrar una emisión a un rendimiento similar al convalidado ayer, hay que ir a la licitación del 26 de junio pasado, donde la letra a 105 días (casi la mitad del plazo de la colocada ayer) pagó 3,69%. "Se logró renovar a una tasa menor. Es auspicioso. Eso habla de que le quieren prestar a Argentina a un menor spread. En general, da la sensación de que el mercado cambiario está más calmo en la zona de $ 28 y también ayudó el contexto internacional que está mejorando un poquito, con el S&P buscando superar sus máximos históricos", consideró Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.com.

Algunos inversores le pidieron más tasa al Tesoro, que optó por rechazar las ofertas para no convalidar esos retornos. En total, hubo 6497 órdenes de compra por u$s 486 millones, de los cuales se adjudicaron u$s 400 millones. El Tesoro privilegió a los minoristas, que recibieron todo lo que ofertaron, pero prorrateó las órdenes del tramo competitivo al 55,57%.

La estrategia de garantizar una tasa mínima debutó en la licitación del 11 de julio, en la que Hacienda había puesto un piso de 4% y 4,50% para las letras a 210 y 378 días, respectivamente. Pese a ello, debió convalidar una tasa de 5,5% para el tramo más largo y solo renovó el 42,83% del vencimiento de u$s 1200 millones.