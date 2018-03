Con mayor nivel de riesgo, letras provinciales pagan un punto más que las Lebac

La tasa que pagan las Lebac se ha reducido considerablemente desde los máximos del 38% anual a 35 días registrados en 2016 al 22,75% a 28 días de la actualidad. La caída en los rendimientos, que apunta a que se reactive el crédito y por lo tanto el nivel de actividad económica, lleva al ahorrista a buscar alternativas como pueden ser los bonos e incluso, las letras provinciales o municipales.



Según fuentes del mercado, en general las letras provinciales le están permitiendo al inversor encontrar tasas entre medio y un punto por encima de lo que están pagando las Lebacs del BCRA. A su vez, estos activos han comenzado a tener más aceptación por parte del mercado sobre todo porque los fondos deben salir a colocar sus posiciones de vencimientos de Lebac emitidas meses atrás y, dado que el mercado secundario de Lebac ha ido disminuyendo de la mano de las emisiones mensuales, los fondos deben colocar la liquidez en otros instrumentos.



Las letras provinciales tienen una dinámica similar a la de las Lebacs emitidas por el BCRA, pudiendo ser adquiridas en colocaciones primarias, en pesos y a tasa fija, amortizable al vencimiento. En general se pueden encontrar tasas superiores a las Lebac del BCRA. Ese spread refleja el hecho de que se debe a asumir un mayor riesgo de crédito.



Algunas provincias buscan tener un cronograma anual en el cual se emitan letras provinciales una vez por mes.



Es el caso de la municipalidad de Córdoba, Chubut, Chaco, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, entre otras.



La selección entre letras de una u otra provincia va a depender de la calidad de crédito de cada una de las provincias y para eso habrá que hacer un análisis más profundo.



Según el mercado, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba son las que mejores fundamentals presentan, siendo las dos últimas las que menor nivel de endeudamiento publico muestran.



Por ejemplo, Entre Ríos licitará Letras a partir del mes de marzo.



La provincia tiene un programa anual aunque no se publica.



Lo que hace el ministerio de finanzas de Entre Ríos es "rollear" los vencimientos mensuales que tiene de acuerdo a su necesidad de liquidez. En el mismo sentido, Santa Fe decide cerca de sus vencimientos si se re-estructuran con nuevas emisiones.



Tal como ocurre en las licitaciones primarias de las Lebac, las tasas de corte se saben una vez ocurrida la licitación y por eso, ex ante no se puede saber las tasas que van a pagar. Se pueden utilizar colocaciones previas como referencia.



Algunos analistas sostienen que el atractivo de esta opción depende mucho del nivel del crédito provincial y es preciso optar por las letras adecuadas el riesgo de cada inversor.



"Por encima del punto ya es necesario analizar bien el nivel de crédito de la provincia o municipio", sugieren desde una mesa de dinero local.



Entre las emisiones que saldrán en estos días se encuentran la municipalidad de Córdoba, Chubut y Chaco.



Operadores de una prestigiosa casa de bolsa sostienen que "en las ultimas emisiones se podía encontrar que Córdoba emitía a 180 y 360 días con niveles de tasa en promedio de Badlar más un spread de entre 3.5% y 4.5%.



También se podía ver a la provincia de Entre Ríos emitiendo letras que te daban hasta 2 puntos más que la Lebac. Hoy probablemente el spread se ha visto disminuido".



Los meses de enero y febrero generalmente muestran un nivel de actividad bajo respecto de este tipo de emisiones pero se espera que a partir de marzo las provincias reinicien sus programas de emisión.



Algunas casas de bolsa colocadoras tienen entre 4 y 5 emisiones de letras provinciales por mes. Chubut y Provincia de Buenos Aires tienen un cronograma anual.