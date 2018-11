Con el yuan golpeado, el swap chino suma menos dólares a las reservas

El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, se va a sumar a la comitiva oficial que viaja a China para reunirse, entre otros, con las autoridades del Banco Popular de China (BPC). Las autoridades monetarias de los dos países tienen cerrado el acuerdo político para ampliar el swap de monedas que apuntala las reservas internacionales de la entidad argentina, con la suma de 60.000 millones de yuanes a los 70.000 millones de yuanes que ya figuran en el activo del banco. El desembolso se podría concretar en los próximos días. Mientras tanto, por la baja del yuan, el valor en dólares del apoyo chino perdió casi u$s 800 millones desde febrero.

Sandleris viajará junto con el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, y el presidente del BICE Francisco Cabrera, entre otros.

"El objetivo de la misión es continuar fortaleciendo los lazos entre ambos países", dijo el BCRA en un comunicado. "El presidente del BCRA mantendrá encuentros con inversores y se reunirá con su par del Banco Central de China (N. de la R.: Zhou Xiaochuan) para explicar el funcionamiento del nuevo plan monetario", agregó el comunicado.

Durante la breve gestión de Luis Caputo al frente del BCRA se cerró de palabra un acuerdo de ampliación del swap de monedas entre los dos bancos centrales. Hoy, el BCRA tiene 70.000 millones de yuanes en sus reservas (casi u$s 10.110 millones de los u$s 54.067 millones al que ascienden las tenencias internacionales de la entidad).

El acuerdo firmado por Caputo amplía esa asistencia a otros 60.000 millones de yuanes (poco más de u$s 9572 millones extra). Según fuentes de la entidad la incorporación a reservas de ese dinero es inminente, no depende de la misión oficial.

Renminbi flojo

A los dolores de cabeza que debieron vivir los distintos banqueros centrales que tuvo la Argentina durante 2018, el swap sumó uno más en los últimos meses. El yuan renminbi perdió 9,8% desde su pico de febrero, lo que le generó un goteo permanente a las reservas internacionales del BCRA que en total roza los u$s 790 millones en ese período. Nada comparado con los más de u$s 8500 millones que cayeron las reservas en el mismo plazo (y eso que la cuenta está amortiguada por dos desembolsos del FMI que le sumaron u$s 20.700 millones).

Desde la última renovación del swap, en julio de 2017, el valor en dólares de la línea de asistencia del BPC sube unos u$s 270 millones.