Con el veto presidencial descontado, no hubo castigo a las energéticas

Pese al debate caliente en el Congreso por la Ley de Tarifas, las acciones energéticas que cotizan en el Merval no parecen haber registrado el impacto en la última jornada bursátil. Ayer, la bolsa porteña consiguió cerrar al alza, tras seis ruedas al hilo de caída. Sin embargo, en la City los ánimos no son de festejo, ya que el rebote fue de apenas 0,2% y no logró compensar la caída de 11,1% que tuvo en los días anteriores.

El sector energético parece no haber sufrido particularmente por el ruido político que generó el debate por la Ley de Tarifas. El papel de Central Puerto subió 1,9%, el de Edenor ganó apenas 0,2% y el de Pampa Energía 0,3%. En tanto, las acciones de Metrogas saltaron 1,2%. En rojo terminaron Distribuidora del Gas Cuyana, con una merma de 2,4% y Transportadora de Gas del Norte, que cedió 2%.

Los inversores dan por descontado que la oposición no conseguirá frenar los ajustes tarifarios pendientes. "El veto está súper descontado entre los inversores", señaló el director de MB inversiones, Diego Martínez Burzaco. "Sin embargo, en los precios se ve el impacto de la incertidumbre que manejan los inversores. Varias acciones han bajado bastante en dólares en las últimas semanas. Por ejemplo, los papeles de Central Puerto costaban u$s 17 hace algunas semanas y ahora cotizan u$s 14,70", afirmó.

De todas formas, el veto de Macri podría tener un costo político, que ya está siendo descontado en el precio de estas acciones. "Supongamos que se aprueba y se veta, el cash flow de las empresas estaría asegurado como antes, pero en un entorno más endeble de estabilidad jurídica", indicó Gustavo Neffa, de Research for Traders. "De ahí viene la caída de estos meses", agregó.

Las acciones energéticas empezaron a anticipar la mejora tarifaria en 2014, año en el que el Gobierno oficializó alzas en el precio del gas. El rally continuó en las años siguientes y se intensificó con la perspectiva de quita de subsidios de cara a la elección presidencial de 2015. Ya consumado el cambio de mando en el Poder Ejecutivo y con el anuncio del esquema de recomposición tarifaria, las acciones energéticas siguieron ganando. En la previa al derrumbe que empezó a mitad de enero, Transportadora de Gas del Norte cerró 2017 con un alza de 446%. El fenómeno se extendió a otros papeles como Metrogas (+261%), Transener (+211%), Transportadora de Gas Cuyana (+200%) y Transportadora de Gas del Sur (+182%).

En 2018, la situación es bien distinta. Por citar algunos casos, en capitalización bursátil a mediados de enero, TGS estaba en u$s 3840 millones y hoy está en u$s 2661 millones. Pampa Energía pasó de u$s 5360 millones a u$s 3600 millones. Transener valía u$s 1750 millones y hoy tiene una capitalización de u$s 898 millones. Finalmente, Central Puerto pasó de u$s 3630 millones a u$s 1984 millones

Juan José Vázquez, Head of Research de Cohen, explicó. "El sector energético cayó muchísimo desde los máximos, que habían sido en las primeras semanas de enero, en línea con lo que sucedió en el Merval. En ese sentido, el tratamiento de las tarifas en el Senado no impactó particularmente en los últimos días".

El ruido político y económico de las últimas semanas y la creciente volatilidad del mercado internacional encendió la luz amarilla en el mercado de renta variable en general. "Más allá de lo que pase en el Senado con las tarifas, la duda fundamental es cuál es el rumbo económico y si Macri podrá volver a ser elegido en 2019, por lo que creo que las señales en los precios van a seguir apareciendo", dijo Martínez Burzaco.

Los analistas recomiendan mantener baja la ponderación de estos papeles dentro de la cartera. "Me gustan Pampa Energía, Transportadora General del Sur, Central Puerto y Transener. Pero solamente en una baja exposición y bien diversificada. Y no para adversos al riesgo", opinó Neffa.

Con todo, hay papeles dentro de este sector que presentan una ventana de oportunidad para inversores que no temen las turbulencias y están dispuestos a armar un portafolio a mediano y largo plazo. "La acción Pampa Energía nos gusta porque tiene la ventaja de estar gran parte dolarizada, y de esta manera cubre al inversor ante un nuevo posible salto del tipo de cambio", manifestó Lucas Caldi, analista de research de Balanz. "Mientras tanto, los papeles de utilities tienen la ventaja que sus tarifas ajustan por la inflación. Un ejemplo de esto es Edenor", apuntó.