Con el riesgo Chevron latente, YPF busca u$s 1.000 millones afuera

Antes de que el país cierre el acuerdo con los holdouts y con el riesgo que deba difundir un acuerdo confidencial con Chevron, YPF saldrá hoy a buscar u$s 1.000 millones en el mercado internacional con un bono a cinco años.



La colocación de deuda también se realiza en medio de la transición del cambio de presidente de la compañía. Desde el martes está en Nueva York el CFO de la empresa, Daniel González, para hacer las visitas formales a bancos y fondos de inversión. Y ayer se sumaron el presidente actual, Miguel Galuccio, y su sucesor, Miguel Gutiérrez.

La empresa eligió adelantarse al acuerdo con los fondos buitre para evitar que su colocación se superponga con la que tendrá que realizar el soberano para pagar esa deuda. "Permite evitar que se solape con la alta demanda de financiamiento que va a tener el Estado Nacional para hacer frente al pago a los holdouts", explicaron voceros de la empresa.

La colocación de hoy apunta a un área de tasa de 8,875%. Y si bien YPF considera que el fallo de la Corte Suprema que la obliga a revelar información confidencial del contrato comercial con Chevron (y que recurrió para limitar la difusión) no impactará en forma negativa en la colocación de deuda de hoy, advirtió a los inversores que es uno de los riesgos vinculados con Argentina.

"La divulgación de información confidencial podría colocar a la Compañía en una posición desventajosa frente a sus competidores, contratistas y potenciales socios. Es por ello y en atención a la naturaleza y el valor comercial, industrial, técnico, económico y financiero que posee la documentación requerida conforme al fallo mencionado, se solicitó se arbitren todos los medios necesarios para la correcta preservación de la misma, habiendo en consecuencia expresado su firme voluntad de cumplir con lo dispuesto por el decreto de acceso a la información pública sin perjuicio de recurrir a las protecciones previstas en la propia norma en materia de cuestiones industriales, comerciales, financieras y técnicas", explicó en el prospecto de emisión.

Y agregó que pese a la solicitud, el 14 de marzo el juez les ordenó entregar el contrato completo en el término de cinco días hábiles, "sin posibilidades de mantener cierta información confidencial conforme a lo solicitado por nosotros y de acuerdo con las excepciones dispuestas por el Decreto 1172/03. Con fecha 16 de marzo de 2016 la Sociedad apeló dicha decisión".

Otros de los riesgos que informó la petrolera a los inversores son la inflación (no puede asegurar que la reorganización del Indec no impacte en sus resultados operativos y su situación financiera y refleja que la suba de precios mensual que arrojó el índice porteño entre diciembre y febrero es el doble del promedio de los doce meses anteriores. "No podemos garantizar que la inflación no aumentará en el futuro", advirtió) y el menor crecimiento de los socios comerciales del país.

También, la "incertidumbre existente" en relación con las medidas que deberá adoptar el gobierno de Mauricio Macri respecto de la economía, lo que "podría adicionalmente conducir a la volatilidad de los precios de mercado de valores de empresas argentinas".

Además, el balance del cuarto trimestre de 2015 que había presentado YPF mostró un deterioro de sus ventas y márgenes operativos, debido a la baja de los precios del petróleo y la suba de costos. Y últimamente se criticó a la empresa por estar sobreendeudada. Pero la compañía entiende lo contrario, al considerar un Ebitda que no supera 1,3 versus el promedio de la industria, superior a los 3 puntos.

El mercado le responderá hoy el interés en comprar un título que pagará intereses semestralmente y el capital al vencimiento, de la mano de Credit Suisse, JP Morgan y HSBC.