Con el piso del Central como sostén, el dólar cayó 23 centavos y cerró a $ 38,51

El dólar mayorista terminó la rueda con una caída de 20 centavos, en $37,45, aunque la sensación que quedó entre los operadores es que la baja hubiera sido mayor de no ser porque en estos niveles se encuentra muy cerca del piso de la "zona de no intervención".

Según el cronograma anunciado semanas atrás por el Banco Central (BCRA) hoy el mínimo de la zona es de $ 37,189 mientras que el máximo es de $ 48,126.

En el mercado minorista, el precio promedio del dólar quedó en $ 38,51, 23 centavos menos que el valor de ayer.

Por su parte, el billete terminó en $ 38,40 en las pantallas del Banco Nación (BNA), a 20 centavos menos que en la víspera.

En tanto, el dólar blue se movió en torno a los $ 40,50.

"Arrancó flojo de nuevo. Ya no sé si tiene mucho para bajar, estamos a 1% del piso de la banda. Acá a mi me encanta pagar, no me equivoco por mucho me parece", dijo Francisco Diaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios.

Por otro lado, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, comentó que "da la sensación de que si se arrima a $ 37,45 se frena y rebota un poco" y agregó que "si creciera la oferta en algún momento la cotización podría ir a buscar el piso".

Asimismo, el experto recordó que este rumbo se consolida también gracias a que, al igual que ayer, el real está para abajo.

"Otra vez se volvió a dar que seguimos el comportamiento de la moneda de Brasil. La region en general la está acompañando", indicó García.

Ayer el billete amago con una suba de 40 centavos, pero terminó la rueda con una caída de cinco centavos y sumó su tercera baja consecutiva.